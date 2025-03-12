Помните, как главный герой фильма Кристофера Нолана "Тенет" ходит наоборот во времени и исправляет события, которые уже произошли. В прошлом году мы наблюдали нечто подобное, когда лидеры мыслей начали снимать видео с интерьеров пластических клиник. Но не о том, как что-то себе ставят, а наоборот – удаляют. Мы говорим о грудных имплантах, растворении филлеров – общий ветер изменений в эстетике, приведший к желанию выглядеть максимально естественно. На западе сегодня имеют даже отдельное название для тренда на натуральность – "clean beauty" (чистая красота).

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І все ж, що насправді означає популярність природної краси, чи насувається спад ажіотажу у сфері естетичної медицини і які операції стали найактуальнішими сьогодні?

Неповторний оригінал і трохи магії: найзатребуваніші операції 2025

Тож і у 2025 році пластична хірургія буде все більше звертатися до концепції природності і збереження унікальності кожного пацієнта.

Найчастіше зараз маємо запит на ефект втручання без втручання. Поясню, пацієнти хочуть виправити щось, що їм не подобається але так, щоб оточуючі не могли з першого погляду визначити, що людина тільки що з-під скальпеля.

На моїй практиці i раніше статистика запитів на гіпертрофовані форми чи відверто неприродні результати була дуже низька, проте сьогодні тенденції ще більш явно змістились у бік гармонійних, мінімальних, анатомічно виправданих втручань.

Непохитний топ-операцій за останній період: блефаропластика, броуліфт, тобто підтяжка брів, підтяжка обличчя і підтяжка грудей.

Блефаропластика та броуліфт: погляд людини, що виспалась завжди Блефаропластика - це корекція верхніх або нижніх повік. Кругова блефаропластика - корекція одразу верхніх і нижніх повік. Вона дозволяє зменшити мішки під очима, прибрати нависання повік, що часто пов’язане з віковими змінами або спадковістю. Швидка, дуже легка у реабілітації, з непомітними швами але неймовірним ефектом. Ось чому це тренд усіх попередніх років і 2025 теж. Блефаропластика прибирає важкість погляду, буквально омолоджує. Перетворює погляд втомленої Антоніни на погляд юної німфи з картин Уотерхауса. Блефаропластика дійсно пасує тренду на природність, адже не перетворює пацієнта на іншу людину, а просто повертає погляду молодість і відкритість. Корекція повік залишається на піку популярності у світі. За даними дослідження, опублікованого в Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery в 2023 році, ця процедура має високий рівень задоволеності серед пацієнтів — близько 90%. Броуліфт або підтяжка брів комбінується з блефаропластикою але сьогодні цю операцію часто робимо і соло. Знаєте, коли у пацієнта є ефект ніби-то постійно насуплених брів, це додає вік і навіть може спричиняти проблеми у спілкуванні з оточуючими адже здається, що людина постійно у поганому настрої. Виправити це- задача для броуліфта.

Броуліфт також відноситься до мінімальних інвазивних втручань, які тим не менш мають wow-ефект і головне надійно зберігають таємницю вашого гарного вигляду.

Підтяжка обличчя: тенденції змінюються

У 2025 році підтяжка обличчя змістила акцент на природну форму і чіткі контури, на противагу агресивному натягуванню шкіри минулих років, яке активно критикувалося в пресі і на всіх можливих шакалячих експресах мережі.

Отже сьогодні головний принцип хірурга – омолодити, а не змінити обличчя до невпізнаваності.

Пацієнти мають запит на те, щоб виглядати молодо, але при цьому не втрачати своїх унікальних рис, бути впізнаваними. Ніхто більше не хоче виглядати, як Донателла Версаче. Гарна підтяжка – це коли друзі питають, чи ви часом не закохались але впізнають на вулиці.

Цей тренд підтверджують дані Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, відмічаючи, що сучасні методики фейсліфтингу, які ми використовуємо, орієнтовані на роботу з глибокими тканинами обличчя, а не просто на натягування шкіри. Такий підхід дійсно дозволяє змістити м’язові структури, а не просто "переклеїти" обличчя на нове місце. Ця методика передбачає роботу з поверхневою м'язово-апоневротичною системою (SMAS), що забезпечує більш природний та тривалий результат.

На заході є популярний термін, який мені подобається - "prejuvenation" – сукупність профілактичних методів, що дозволяють виглядати молодо довше, без необхідності у великих операціях. Тож головний девіз сучасної пластики – "молодість, яку не видно, але всі помічають".

Підтяжка грудей: тренд на повернення форми без імплантів

Ще 10–15 років тому збільшення грудей було найпопулярнішою пластичною операцією у світі, а силіконовий бюст — символом глянцевої краси. Але сьогодні тренд розвернувся у протилежний бік. За даними ISAPS, за останні чотири роки кількість операцій з видалення імплантів зросла майже на 50%, а більшість пацієнток обирають підтяжку без додаткового об’єму. Моя практика підтверджує це зміщення балансу.

Зараз вже головне — не розмір, а форма і гармонія з тілом. Сучасні пацієнтки все частіше обирають підтяжку грудей без імплантів замість класичного збільшення, адже тренд змістився від "чим більше, тим краще" до "чим природніше, тим гарніше".

Методики підтяжки грудей сьогодення дозволяють повернути грудям пружність і форму без імплантів, і при цьому зробити все максимально природно. Зараз мода на груди, що мають натуральний і пружний вигляд — без птозу, натуральної форми, розміру, що відповідає анатомії пацієнтки.

Пластична хірургія 2025: розумний підхід

Сучасні тренди у пластичній хірургії — це не про створення нового обличчя, а про збереження свого. Підсумую, пацієнти дедалі частіше обирають вдумливий підхід до втручань. Запит на радикальні зміни поступається місцем естетичним корекціям, що лише підкреслюють природну красу. У тренді — ефект "як ніби я просто добре виспалася і п’ю багато води", а не натягнута шкіра з виразом постійного подиву чи 6 розмір грудей.

Світ рухається до більш обґрунтованого ставлення до пластичної хірургії і це тішить. Сучасна естетична медицина працює не для того, щоб зробити вас іншою людиною, а щоб повернути ту версію себе, яку ви могли втратити в пекельних понеділках, недосипах, загальному апокаліпсисі і щасливому материнстві. Блефаропластика, броуліфт, підтяжка обличчя і грудей — це вже не про драматичні зміни, а про гармонію та делікатне омолодження. Головний принцип: ніхто не має здогадатися, що ви щось зробили, але всі мають помітити, що ви виглядаєте чудово.