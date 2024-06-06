Сменить образ жизни за 5 дней: авторская программа питания от Kroma

Новая крутая тенденция называется "перезагрузкой образа жизни". Если вы хотите дать своему телу прыжок после чрезмерных удовольствий в отпуске или на праздниках, похудеть, отказаться от кофе или просто освежить организм, перезагрузка образа жизни может быть именно тем, что вам нужно.

Редактор Алекса Меллардо рассказывает, что попробовала 5-Day Reset от Kroma Wellness. Если вы еще не слышали о Kroma, главной задачей бренда является использование силы пищи как лекарства вместе с экологически чистыми, насыщенными питательными веществами и высококачественными ингредиентами со всего мира, пишет издание eatthis.com.

Цель Kroma – упростить вещи, когда дело доходит до самой "здоровой, оживленной" жизни с помощью полезных для вас продуктов.

Основатель и генеральный директор Kroma Wellness Лиза Оденвеллер рассказывает: "Наше трансформационное 5-дневное восстановление всего тела фокусируется на питании, а не на голодании, и может быть настроено в соответствии с вашими собственными уникальными потребностями и целями. Мы разработали программу, которая обеспечивает реальные результаты без жертв, чтобы вы могли полностью проявить себя в своей повседневной жизни".

Эстетика на высоте

"Открыв пакет, стало ясно, что он хорошо подходит для Instagram. My Reset поставляется с 50 продуктами питания и напитками (10 порций каждый день в течение пяти дней) в минималистичной белой коробке с белой лентой. Пакеты имели соответствующий цвет – от солнечно-желтого до персикового и пурпурного, отмеченные на днях и пронумерованные, что облегчало процесс сброса. В комплект поставки также входит пенообразователь", – рассказывает Алекса.

Красочные пакеты F+B варьируются от полосы до увлажняющих эликсиров и костного бульона.

"Reset лишил меня каких-либо догадок, поскольку все ингредиенты и инструкции удобно обозначены на лицевой стороне каждого пакета. Вы начнете дни с пакета Сияние, который представляет собой Beauty Matcha Latte. Далее следует пакет "Завтрак" – суперкаша из полезных ингредиентов. Другие пакеты на каждый день включают эликсир Supergreens, бульон из говяжьей кости, смузи с разными вкусами и эликсир увлажнения клюквы, чтобы удовлетворить ваш обед, ужин и закуски", – добавляет редактор.

Алексу Меллардо понравился тот факт, что этот конкретный Reset содержал как еду, так и напитки, а не только жидкости.

Можно взять с собой в путь

"Одна из моих самых любимых частей Reset состоит в том, что пакеты не нуждаются в особых усилиях для сбора. Вы просто смешаете их с водой или вашим любимым типом молока и наслаждаетесь! Кроме того, вы можете пить смузи, костный бульон или даже есть кашу на ходу. Они действительно созданы для занятого образа жизни", – говорит Меллардо.

Успокаивает кишечник, предотвращает старение и обеспечивает быстрые результаты.

Полностью вылечить нездоровый кишечник может быть сложно, и если вы имеете дело со сложными проблемами с желудком, консультация с медицинским работником всегда должна являться вашим главным приоритетом. Ввиду этого, Лиза Оденвеллер говорит, что первым шагом к улучшению здоровья вашего кишечника является устранение возбудителей воспаления в рационе, таких как глютен, пшеница, молочные продукты, сахар, обработанные пищевые продукты, алкоголь, кофе, и замена их "чистыми, органическими противовоспалительными продуктами".

Чрезмерное употребление алкоголя, воспалительная пища и даже стресс могут ускорить процесс старения. Следовательно, чистая диета, насыщенная органическими овощами, чистым белком и фруктами может стать надежной отправной точкой, чтобы вернуть вас на правильный путь.

"Проблема в том, что напряженный график не позволяет нам посвятить часы на кухне, готовя здоровую пищу, поэтому Reset является отличным вариантом. И обеспечивает реальные быстрые результаты. Я чувствовал себя полностью довольным на протяжении всей перезагрузки образа жизни, и все еще имею свою энергию. Десять из десяти рекомендую!", – подытожила редактор Алекса Меллардо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как эффективно потерять избыточный вес.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.