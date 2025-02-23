Смузи для стройной талии: 8 секретов приготовления идеального напитка

Смузи – это не только вкусный и полезный напиток, но и отличный способ поддерживать стройную фигуру. Однако неправильный выбор ингредиентов может вызвать вздутие живота и дискомфорт.

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Чтобы избежать этого, следует знать, какие продукты способствуют легкому пищеварению и помогают снизить объем талии. Издание eatthis.com рассказывает о восьми простых способах приготовить смузи, которые сделают ваш живот плоским и помогут чувствовать себя лучше.

Правильно выбирайте белковый порошок

Как отмечает сертифицированный диетолог и знаменитый шеф-повар Серена Пун, одним из главных факторов вздутия в смузи может быть белковый порошок. Важно внимательно изучать состав, чтобы понять, из чего он изготовлен.

"Сывороточный протеин содержит лактозу, которая может вызвать проблемы с пищеварением у некоторых людей. Кроме того, некоторые белковые смеси содержат сахарные спирты, такие как эритрит, сорбит, ксилит и мальтит, которые провоцируют расстройство желудка", – объясняет Пун.

Попробуйте пикантные смузи

Большинство смузи имеют сладкий вкус благодаря фруктам, но, если вы хотите избавиться от вздутия, стоит обратить внимание на соленые или пряные варианты.

По словам фитнес-тренера Стефани Мансур, базилик, принадлежащий к семье мятных, помогает уменьшить газообразование и воспаление. Альтернативой могут стать уксус яблочный, лимонный сок или специи, такие как кайенский перец.

Диетолог Джош Акс добавляет, что эти ингредиенты обладают детоксикационными свойствами, которые способствуют выведению излишней жидкости и улучшают уровень энергии.

Откажитесь от молочных продуктов

Хотя коровье молоко придает смузи приятной кремовой текстуры, оно также может вызвать вздутие.

"Молочные продукты содержат лактозу, которая тяжело усваивается многими людьми, что может привести к дискомфорту, газообразованию и диарее", – отмечает Пун.

Вместо коровьего молока полезнее использовать кокосовое, миндальное, конопляное или овсяное молоко, ведь они не содержат лактозы.

Добавьте продукты, содержащие пищеварительные ферменты

После еды организм тратит время на переваривание, и этот процесс у каждого проходит по-разному. Чтобы ускорить его и избежать вздутия, следует добавлять в смузи ананас или папайю.

"В этих фруктах содержатся ферменты – бромелайн и папаин, которые способствуют расщеплению белков и облегчают пищеварение", – объясняет Пун.

Контролируйте консистенцию смузи

Текстура напитка также оказывает влияние на пищеварение. Диетолог Лесли Бончи рекомендует готовить смузи, которые легко пить, а не есть ложкой.

"Чем реже смузи, тем быстрее он покидает желудок, что уменьшает риск вздутия", – отмечает она.

Включите в рацион продукты, богатые калием

Одна из причин вздутия – избыток натрия в организме. Поскольку большинство людей потребляют его больше, чем нужно, важно уравновесить этот уровень калием.

"Продукты, богатые калием, помогают регулировать баланс натрия, что способствует уменьшению вздутия", – говорит Пун.

К таким продуктам относятся бананы, авокадо, шпинат, дыня, киви и кокосовая вода. Однако важно также контролировать количество потребленной соли в течение дня.

Добавляйте семена чиа

Если вы часто чувствуете голод, смузи могут показаться недостаточно сытными. По словам Джоша Акса, семена чиа – отличный вариант для увеличения питательности напитка. Они содержат много растительного белка и клетчатки, что способствует более длинному ощущению сытости. Кроме того, семена чиа поддерживают энергетический уровень, который помогает сжигать калории в течение дня.

Выбирайте фрукты с низким содержанием фруктозы

Хотя фруктоза является естественным сахаром, она может вызвать вздутие, если ее слишком много. Поэтому Пун советует добавлять в смузи фрукты с низким содержанием фруктозы, такие как бананы, черника, клубника, клюква, ананас, дыня и киви.

В то же время следует избегать яблок, винограда и груш, ведь они имеют высокий уровень фруктозы. Также следует отказаться от дополнительных подсластителей, включая натуральные, такие как мед и сироп агавы, поскольку они могут ухудшить пищеварение.

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