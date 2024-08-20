Снижает давление и улучшает качество сна: удивительные преимущества киви

Эти сочные плоды, наполненные природной сладостью, завоевывают сердца многих. Киви можно легко добавить в рацион как по отдельности, так и в сочетании с другими любимыми блюдами.

Выбор между зелеными или золотистыми сортами киви определяет не только вкусовые качества, но и их пользу. Классические зеленые киви обладают пушистой кожицей и обеспечивают сладко-терпкий вкус, в то время как золотистые киви, с гладкой кожицей и яркой желто-золотистой мякотью, придают освежающий и сладкий вкус, похожий на ананас или клубнику, пишет eatthis.com.

Независимо от вашего выбора, оба вида киви снабжают организм важными питательными веществами и невероятным вкусовым удовольствием.

Вот что можно получить из двух средних зеленых киви Zespri:

4 грамма клетчатки

50 миллиграммов кальция

462 миллиграмма калия

137 миллиграммов витамина С

А два киви Zespri SunGold обеспечивают:

2 грамма клетчатки

28 миллиграммов кальция

510 миллиграммов калия

261 мг витамина С (один плод может обеспечить более 100% суточной нормы витамина С)

Поддерживают иммунную систему

Употребляя два киви, вы обеспечите себе более 100% суточной потребности в витамине С. Зеленые киви покрывают 150% нормы, а SunGold – 290%. Поскольку дефицит витамина С может ослабить иммунитет и повысить риск инфекций, употребление киви может помочь предотвратить этот дефицит.

Поддерживает пищеварение

Киви содержит актинидин, фермент, который может облегчить процесс переваривания белков. Экстракт киви способствует расщеплению белков, содержащихся в йогуртах, сырах и рыбе. Кроме того, киви является источником клетчатки, способствующей регулярной дефекации и поддерживающей здоровый микробиом кишечника. Ее можно получить еще больше, если съесть кожуру киви вместе с мякотью.

Улучшает качество сна

Киви, благодаря антиоксидантам и серотонину, может улучшить качество сна. Исследования показывают, что потребление двух киви за час до сна в течение месяца улучшает начало, продолжительность и качество сна и взрослых, имеющих проблемы со сном.

Придают энергию

Киви богаты витамином С, что связано с повышением уровня энергии. Исследование, опубликованное в Nutrients, показывает, что потребление двух киви SunGold в день может улучшить жизненный тонус у людей с низким уровнем витамина С.

Улучшают усвоение железа

Витамин С в киви помогает организму лучше усваивать растительное железо, содержащееся в шпинате, цельных зернах и орехах. Это может помочь предотвратить железодефицитную анемию.

Снижают артериальное давление

Исследования показали, что употребление трех киви ежедневно в течение восьми недель может снизить систолическое АД на 10 мм рт. ст. и диастолическое на 9 мм рт. ст. у курильщиков. Также, у людей с умеренно повышенным артериальным давлением потребление трех киви в день было связано с более низким артериальным давлением по сравнению с теми, кто ел яблоко.

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