Снижает давление и улучшает качество сна: удивительные преимущества киви
Эти сочные плоды, наполненные природной сладостью, завоевывают сердца многих. Киви можно легко добавить в рацион как по отдельности, так и в сочетании с другими любимыми блюдами.
Выбор между зелеными или золотистыми сортами киви определяет не только вкусовые качества, но и их пользу. Классические зеленые киви обладают пушистой кожицей и обеспечивают сладко-терпкий вкус, в то время как золотистые киви, с гладкой кожицей и яркой желто-золотистой мякотью, придают освежающий и сладкий вкус, похожий на ананас или клубнику, пишет eatthis.com.
Независимо от вашего выбора, оба вида киви снабжают организм важными питательными веществами и невероятным вкусовым удовольствием.
Вот что можно получить из двух средних зеленых киви Zespri:
- 4 грамма клетчатки
- 50 миллиграммов кальция
- 462 миллиграмма калия
- 137 миллиграммов витамина С
А два киви Zespri SunGold обеспечивают:
- 2 грамма клетчатки
- 28 миллиграммов кальция
- 510 миллиграммов калия
- 261 мг витамина С (один плод может обеспечить более 100% суточной нормы витамина С)
Поддерживают иммунную систему
Употребляя два киви, вы обеспечите себе более 100% суточной потребности в витамине С. Зеленые киви покрывают 150% нормы, а SunGold – 290%. Поскольку дефицит витамина С может ослабить иммунитет и повысить риск инфекций, употребление киви может помочь предотвратить этот дефицит.
Поддерживает пищеварение
Киви содержит актинидин, фермент, который может облегчить процесс переваривания белков. Экстракт киви способствует расщеплению белков, содержащихся в йогуртах, сырах и рыбе. Кроме того, киви является источником клетчатки, способствующей регулярной дефекации и поддерживающей здоровый микробиом кишечника. Ее можно получить еще больше, если съесть кожуру киви вместе с мякотью.
Улучшает качество сна
Киви, благодаря антиоксидантам и серотонину, может улучшить качество сна. Исследования показывают, что потребление двух киви за час до сна в течение месяца улучшает начало, продолжительность и качество сна и взрослых, имеющих проблемы со сном.
Придают энергию
Киви богаты витамином С, что связано с повышением уровня энергии. Исследование, опубликованное в Nutrients, показывает, что потребление двух киви SunGold в день может улучшить жизненный тонус у людей с низким уровнем витамина С.
Улучшают усвоение железа
Витамин С в киви помогает организму лучше усваивать растительное железо, содержащееся в шпинате, цельных зернах и орехах. Это может помочь предотвратить железодефицитную анемию.
Снижают артериальное давление
Исследования показали, что употребление трех киви ежедневно в течение восьми недель может снизить систолическое АД на 10 мм рт. ст. и диастолическое на 9 мм рт. ст. у курильщиков. Также, у людей с умеренно повышенным артериальным давлением потребление трех киви в день было связано с более низким артериальным давлением по сравнению с теми, кто ел яблоко.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая ягода снижает уровень сахара в крови.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.