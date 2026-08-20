Снижает распространение меланомы и риск рецидивов: Moderna объявила о положительных результатах испытаний вакцины против рака на поздней стадии

Компании Moderna и Merck объявили о положительных результатах ключевого клинического испытания персонализированной мРНК-вакцины против рака. В сочетании с иммунотерапией Keytruda препарат Intismeran значительно снизил риск рецидива меланомы и ее распространения у пациентов после хирургического удаления опухоли.

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Об этом пишет Reuters. В испытании приняли участие 1137 пациентов с меланомой II B–IV стадий, которым опухоль уже удалили хирургическим путем.

Промежуточные результаты показали, что терапия достигла как основной цели — снижения риска рецидива рака, так и вторичной – предотвращения его распространения.

Если регулирующие органы одобрят вакцину, она может стать доступной уже в 2027 году. Президент Moderna Стивен Гоуг заявил, что лечение потенциально поможет тысячам пациентов, у которых удалили опухоли меланомы с высоким риском рецидива.

Вакцина прошла ключевой этап испытаний

Речь идет о третьей, то есть поздней, стадии клинических испытаний – этапе, на котором препарат проверяют на большом количестве пациентов перед возможной подачей на одобрение регулирующим органам.

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В этом исследовании пациенты получали персонализированную мРНК-вакцину в сочетании с Keytruda, тогда как контрольная группа — только Keytruda. Комбинация продемонстрировала лучшие результаты по обоим основным показателям: она дольше предотвращала рецидив меланомы и снижала риск ее распространения на отдалённые органы.

Компании заявили, что в ходе исследования не выявили проблем с безопасностью. В то же время полные результаты испытания еще не обнародованы: производители планируют представить подробные данные на медицинской конференции и передать их регулирующим органам.

Результат стал важным не только для разработки конкретного препарата, но и для всей отрасли mRNA-терапии рака. Эксперты называют его потенциально переломным, поскольку это первый случай, когда mRNA-вакцина против рака продемонстрировала статистически и клинически значимое преимущество в сочетании с ингибитором контрольных точек иммунной системы.

Что это за персонализированная вакцина

Препарат Intismeran, который ранее разрабатывался под названием mRNA-4157/V940, отличается от обычных вакцин тем, что его создают индивидуально для конкретного пациента.

После удаления опухоли её генетический материал анализируют и определяют мутации, характерные именно для раковых клеток этого пациента. На основе этих данных создают мРНК-вакцину, которая должна "научить" иммунную систему распознавать соответствующие опухолевые антигены и атаковать клетки, которые их несут.

То есть такая терапия не является универсальной вакциной от меланомы:ее состав подбирают под конкретную опухоль конкретного человека.

Intismeran применяют в сочетании с Keytruda – иммунотерапевтическим препаратом Merck, который помогает иммунной системе активнее атаковать раковые клетки.

Может ли эта технология работать против других видов рака

Успешные результаты испытаний при меланоме могут открыть путь к применению такого подхода и против других опухолей. Moderna и Merck уже исследуют персонализированную mRNA-терапию при немелкоклеточном раке легких, раке мочевого пузыря, почки, поджелудочной железы и желудка.

В то же время нынешний результат касается именно меланомы, а эффективность вакцины против других видов рака ещё предстоит доказать в отдельных клинических испытаниях.

Поэтому пока речь идет не об уже доступной "вакцине от рака", а о перспективном персонализированном методе лечения, который показал положительный результат на поздней стадии испытаний. Полные данные исследования и дальнейшая оценка регулирующих органов определят, сможет ли препарат перейти к практическому применению.

Как сообщал OBOZ.UA, появился препарат, снижающий риск смерти от рака поджелудочной железы на 60%. Препарат дараксонрасиб (daraxonrasib) принимают перорально всего один раз в день, он вызывает меньше побочных эффектов даже при длительном применении, чем при химиотерапии.

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