Снижение уровня сахара: что произойдет с организмом, если ходить после еды всего 2 мин.

Снижение и контроль уровня сахара в крови – это многогранный процесс, который начинается с выбора здорового образа жизни, особенно когда речь идет о том, какие продукты вы едите. Но это только одна часть головоломки.

Исследования показали, что наряду со сбалансированным питанием и такими мерами, как управление стрессом, отказ от курения, регулярные движения – даже короткие, низкоинтенсивные – могут оказать значительное влияние на снижение уровня сахара в крови. Об этом пишет издание eatthis.com.

Согласно отчету за 2022 год, опубликованному в журнале "Спортивная медицина", ходьба в течение двух-пяти минут сразу после еды может снизить риск развития диабета 2 типа, помогая контролировать уровень сахара в крови.

В этом мета-анализе было рассмотрено семь различных исследований, чтобы определить, как прекращение длительного сидения, стояния или короткой прогулки может повлиять на уровень сахара и инсулина в крови человека.

Собрав данные, ученые обнаружили, что перерыв от двух до пяти минут каждые полчаса, чтобы постоять или походить, помогает снизить уровень сахара в крови.

Эти выводы многообещающие, поскольку многие люди могут чувствовать, что им нужно выполнять длительные, интенсивные тренировки, чтобы поддерживать уровень сахара в крови. Эти данные свидетельствуют о том, что на самом деле это не так сложно и не занимает много времени, как мы думали ранее. Лишь несколько минут ходьбы после еды и периодические короткие перерывы от сидения могут оказать значительное влияние на уровень сахара в крови, а значит, и на общее состояние здоровья.

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