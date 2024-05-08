Снова не до сна: 5 советов, как избавиться от бессонницы и начинать день с хорошим настроением

Здоровый сон необходим для нормальной жизнедеятельности человека. Это особое состояние, при котором обмен веществ и умственная активность замедляются, а организм перестраивается в режим регенерации и омоложения.

Вот несколько советов от OBOZ. UA, как спать спокойно и просыпаться бодрым и свежим.

Фиксированное время

Привыкнуть к фиксированному режиму сна и бодрствования бывает трудно, но если у вас это получится, вы навсегда избавитесь от бессонницы и синхронизируетесь с циркадным ритмом.

Откажитесь от стимуляторов

Избегайте употребления стимуляторов – кофеина, крепкого чая, алкоголя и никотина перед сном.

Кофеин, содержащийся в кофе и чае, "отодвигает" сон на несколько часов, даже если эти напитки вы пьете во второй половине дня, когда еще не слишком поздно. Вопреки распространенному мнению, алкоголь тоже не улучшает сон.

Избегайте электронных устройств

Электронные экраны и гаджеты излучают синий свет, а это вредит сну, так как он является сигналом для мозга о переходе в режим бодрствования.

В результате организм начинает активно "пробуждаться", и никакие фильтры синего света не помогают исправить ситуацию. Поэтому важно держать гаджеты и электронные устройства подальше от глаз перед сном.

Регулярные физические упражнения вырабатывают "счастливые" нейротрансмиттеры

Регулярное выполнение легких и умеренных упражнений в течение дня или ранним вечером – отличный способ хорошо выспаться. Это связано с тем, что в процессе тренировок мозг вырабатывает "счастливые" нейротрансмиттеры, способствующие улучшению качества сна.

Практикуйте медитацию и техники осознанного дыхания

Исследования доказывают, что медитация и дыхательные техники способствуют спокойному и безмятежному сну.

Чтобы начать, вы можете практиковать легкую Шавасану. Просто лягте на спину, расслабив руки и ноги, и сосредоточьтесь на своем дыхании

Ранее OBOZ. UA рассказывал, почему пятичасовой сон вреден для организма.

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