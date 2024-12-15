Содержит много витаминов: какая ягода полезна для здоровья кишечника

Здоровье вашего кишечника – фундаментальный аспект общего состояния организма. Помимо борьбы с болезнями кишечник взаимодействует с мозгом, влияя на функционирование всего тела.

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В то же время, нарушение работы кишечника может вызвать серьезный дискомфорт и боли в области желудочно-кишечного тракта. К счастью, улучшить состояние кишечника можно благодаря регулярному сну, физической активности, снижению стресса и правильному питанию, пишет eatthis.com.

Многие ученые постоянно анализируют, какие именно продукты оказывают благоприятное влияние на кишечный микробиом. И по результатам нового исследования, проведенного в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA), виноград оказывает значительное положительное влияние на здоровье кишечника.

Эта ягода известна своей пользой для организма: она улучшает качество сна, поддерживает здоровье толстой кишки и даже облегчает симптомы после химиотерапии. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nutrients, свидетельствует о том, что виноград также снижает уровень холестерина и регулирует желчные кислоты.

Во время исследования UCLA участники ежедневно потребляли 46 г виноградного порошка – эквивалент двух порций свежего винограда. Уже через четыре недели было зафиксировано снижение уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) на 5,9%, а также значительный рост разнообразия кишечного микробиома.

Полезные свойства винограда в значительной степени обусловлены высоким содержанием клетчатки и фитохимических соединений, в частности катехинов. Эти вещества обладают противовоспалительными свойствами и способствуют развитию полезных бактерий в кишечнике, поддерживая его здоровый баланс.

Состояние кишечника имеет критическое значение для здоровья всего организма. Согласно исследованиям UCLA, дисбаланс в микробиоме связывается с такими метаболическими заболеваниями, как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые болезни и ожирение. Вместе здоровый и разнообразный микробиом способствует нормальному функционированию иммунной системы, что помогает организму эффективнее противостоять болезням.

Это исследование демонстрирует многообещающие результаты воздействия винограда или виноградного порошка на здоровье кишечника и общее состояние организма. Хотя эта тема требует дальнейших научных исследований, вы уже сейчас можете включить виноград в свой рацион, чтобы воспользоваться его полезными свойствами!

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