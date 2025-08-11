Сок маринованных огурцов – суперфуд или соленая ловушка?

Сок маринованных огурцов стремительно набирает популярность, появляясь в виде шотов для здоровья, спортивных напитков и даже коктейльных миксеров. Его хвалят за способность снимать судороги, улучшать пищеварение и облегчать похмелье.

Однако, эксперты предостерегают: за яркой оберткой могут скрываться неприятные последствия для организма. Особенно это касается тех, кто имеет проблемы с давлением, почками или желудком, пишет eatthis.com.

Диетологи в один голос отвечают: не совсем. По их мнению, самой распространенной побочной реакцией при чрезмерном потреблении этого напитка является вздутие живота.

"Сок маринованных огурцов содержит большое количество натрия. Из-за этого в организме накапливается жидкость, что и приводит к вздутию", – объясняет диетолог Хиба Батул.

По словам диетолога Нийлы Карсон, такой напиток категорически не подходит людям, которые ограничивают потребление натрия, в частности тем, кто находится в зоне риска развития гипертонии.

В общем, эксперты признают, что определенная польза для микрофлоры кишечника от сока все же есть. Но при этом риск от его употребления превышает потенциальные преимущества. Особенно осторожными должны быть те, кто уже имеет проблемы с пищеварением или стремится избавиться от лишнего веса – для них сок маринованных огурцов может оказаться вредным.

"Этот напиток не рекомендован людям с повышенным давлением, сердечными заболеваниями, проблемами с почками или желудком. Особенно опасен он для людей с язвой желудка, поскольку его употребление может вызвать сильную боль и дискомфорт из-за высокой кислотности", – уточняет диетолог Эмбер О'Брайен.

И даже если вас не пугает потенциальная боль в животе, есть еще один весомый аргумент против – осложнения процесса похудения. По словам Батул, это не просто редкий побочный эффект, а довольно типичное явление среди тех, кто пытается избавиться от лишних килограммов.

"Избыток натрия в рационе может значительно усложнить процесс снижения веса для тех, кто уже находится на диете", – отмечает она.

Итак, несмотря на популяризацию сока маринованных огурцов как средства для снятия судорог, улучшения пищеварения или борьбы с последствиями похмелья, стоит помнить: высокое содержание натрия может перечеркнуть все эти "здоровые" обещания. Потребляйте с осторожностью – и не поддавайтесь трендам без здравого смысла.

