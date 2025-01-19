Соль и здоровье: 6 вредных перекусов, которые следует заменить в рационе

Соль – неотъемлемая часть нашего рациона, без которой организм не сможет функционировать должным образом. Однако чрезмерное потребление натрия может стать причиной многих проблем со здоровьем, в частности повышенного давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

Видео дня

Современная пища часто скрывает избыток соли, особенно в популярных перекусах. Издание eatthis.com рассказывает о шести вредных соленых закусках и предлагает полезные альтернативы, которые позволят вам наслаждаться вкусом без вреда для здоровья.

Картофельные чипсы

Картофельные чипсы – это любимая закуска для вечеринок, спортивных мероприятий или обычного просмотра фильмов. Их неповторимый вкус и хруст часто вызывают зависимость, однако они перенасыщены жиром и солью, даже если на упаковке написано "натуральные" или "без ГМО".

Лучший вариант: обезвоженные морковные палочки. Они сохраняют полезные вещества моркови (в том числе витамин А) и обеспечивают схожий хруст.

Чипсы из тортильи

Традиционные чипсы из тортильи содержат много вредных масел и натрия, что делает их не лучшим дополнением к сальсе. Альтернатива: запеченные беззерновые чипсы. Например, вариант из маниоки, семян чиа и кокосовой муки, содержащей 0 мг натрия.

Соусы для чипсов

Сальса, творожный соус или гуакамоле могут стать настоящей ловушкой для любителей соленого. Лучший выбор – хумус. Он является источником белка, клетчатки и других полезных веществ.

Попкорн для микроволновки.

Удобный для киносеансов дома попкорн для микроволновки часто содержит вредные жиры и избыток соли. Вместо этого выберите попкорн с авокадовым маслом (140 мг натрия на порцию) или приготовьте его самостоятельно, используя аэропопер, чтобы контролировать количество соли.

Крендели

Кренделя из белой муки – это только способ доставить соль в организм. Например, в кренделях с острым баффало-вкусом – 380 мг натрия на порцию. Лучше выбрать чипсы из капусты, богатые витаминами А и К. Их легко приготовить дома по простому рецепту.

Жареные орехи в меде

Орехи сами по себе полезны, но жареные в меде или усыпанные солью и сахаром, они становятся калорийной "бомбой". В подслащенных орехах может быть до 6 г добавленного сахара на порцию. Кроме того, высокотемпературная жарка снижает их питательную ценность.

Лучший выбор: сырой или поджаренный миндаль, богатый белком, витамином Е, магнием и клетчаткой.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как алкоголь влияет на здоровье сердца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.