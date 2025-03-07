Соль в рационе: как ее чрезмерное потребление влияет на здоровье

Соль является важным компонентом нашего питания, который придает вкус и помогает в сохранении продуктов. Однако чрезмерное потребление натрия может иметь серьезные последствия для здоровья.

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От повышения кровяного давления до риска развития серьезных заболеваний, таких как инсульт и деменция, избыток соли в рационе может отрицательно повлиять на организм. Важно знать, как чрезмерное потребление этого продукта влияет на здоровье, пишет eatthis.com.

Сколько соли – это чрезмерно?

Вашему организму для нормального функционирования достаточно всего 500 мг натрия в день (это всего ¼ чайной ложки соли). Такое количество обеспечивает работу мышц, нервных импульсов и поддерживает водно-электролитный баланс. В то же время большинство людей употребляет около 3400 миллиграммов натрия ежедневно, что значительно превышает рекомендуемую норму.

Последствия чрезмерного потребления соли

Проблемы с сердцем и кровеносными сосудами

Хроническое потребление избытка натрия является одной из основных причин повышения АД (гипертонии). Когда натрий попадает в кровь, он притягивает воду, что увеличивает объем жидкости в сосудах, повышая давление на стенки. Гипертония часто не имеет явных симптомов, поэтому ее называют "тихим убийцей". Согласно исследованиям, гипертония является главным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и является причиной 54% инсультов и 47% ишемических болезней сердца.

Отеки и вздутие

Большое количество соли часто приводит к задержке воды в организме, что может вызвать вздутие и отеки. Ученые подтверждают, что это результат изменений в водном балансе, вызванных чрезмерным натрием, который организм не успевает вывести.

Увеличение веса из-за задержки воды

Потребление избыточного количества соли может временно увеличить ваш вес из-за задержки воды. Исследования указывают на связь между высоким содержанием натрия в диете и увеличением жировых отложений. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Hypertension, большое потребление натрия повышает вероятность ожирения на 26%.

Мигрень

Исследования связывают высокий уровень натрия в организме с длительными мигренями. Люди, потребляющие большое количество натрия, чаще страдают головными болями по сравнению с теми, кто ограничивает его потребление. Несмотря на потребность в дополнительных исследованиях, можно утверждать, что поддержание оптимального уровня натрия может снизить риск мигрени.

Риск деменции

Диета с высоким содержанием соли увеличивает риск развития сосудистой деменции. Согласно исследованиям, высокий уровень натрия связан с ухудшением когнитивных функций, но механизм этого эффекта еще не до конца ясен. Требуется больше исследований, чтобы четко определить, как именно соль может способствовать развитию деменции.

Основные источники натрия в рационе

Добавление соли в блюда – не главный источник натрия для большинства людей. Согласно исследованиям, основные источники натрия – это обработанные продукты и еда, приготовленная вне дома. Высокое содержание натрия содержат пицца, бутерброды, супы, курица, макароны, бургеры и блюда из яиц. Всего лишь 14% натрия поступает из продуктов, природно содержащих натрий, а 5% – это добавление соли во время приготовления или приправки пищи.

Чтобы уменьшить потребление натрия, рекомендуется готовить больше еды на дому и выбирать продукты с менее чем 10% суточной нормы натрия на этикетке.

Увеличение уровня калия в организме может помочь компенсировать негативные последствия натрия. Калий, как и натрий, регулирует водно-электролитный баланс и противодействует чрезмерному натрию. Суточная норма калия составляет 3400 миллиграмм. Продукты, богатые калием, включают цитрусовые, помидоры, картофель, бананы, рыбу, темную листовую зелень, йогурт и бобовые.

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