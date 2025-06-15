Соленая и хрустящая угроза: как чипсы вредят вашему организму

Чипсы давно стали любимой закуской для миллионов людей во всем мире. Их вкус и хрустящая текстура делают их незаменимым дополнением к фастфуду и перекусам.

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Но за привлекательным видом скрывается опасность, о которой знают не все. Исследования показывают, что регулярное употребление чипсов может серьезно навредить здоровью, пишет eatthis.com.

Средний пакет чипсов содержит достаточно жира и натрия, чтобы сорвать любую диету. "Они действительно очень вкусные. Даже я, медицинский работник, не могу устоять перед острыми читос. Но это вовсе не означает, что я ем их регулярно. И вам этого не советую", – признается диетолог Бланка Гарсия.

По ее словам, мало кто знает, что чипсы могут вызывать разрушение зубной эмали. Причина в том, что в ротовой полости бактерии расщепляют углеводы, в частности гидролизованный крахмал, которого в чипсах немало. Такая пища легко прилипает к зубам, снижает уровень pH и, как сахар, способствует развитию кариеса. Гарсия объясняет: "Эти перекусы деминерализуют зубную ткань, повышая риск её повреждения".

В Медицинском центре Университета Рочестера подтверждают, что чипсы являются одним из самых вредных продуктов для ротовой полости – из-за способности застревать в щелях зубов и вызывать длительные разрушения.

Однако повреждение зубов – не единственная опасность. Еще одна серьезная причина задуматься - это акриламид, опасное вещество, которое образуется при жарке картофеля.

"Чипсы содержат акриламид – потенциальный канцероген. Это вещество можно найти не только в табачном дыме или загрязненном воздухе, но и в некоторых продуктах питания", – отмечает диетолог Холли Кламер.

Она добавляет, что акриламид – бесцветное и безвкусное химическое соединение, которое возникает естественным путем при термической обработке продуктов, в частности при жарке картофеля на высокой температуре.

"К сожалению, именно жареный картофель – один из самых распространенных источников акриламида в рационе. Результаты некоторых исследований на лабораторных мышах указывают на то, что это вещество может повышать риск возникновения некоторых видов рака. Хотя пока недостаточно данных о влиянии акриламида на организм человека, первые выводы вызывают серьезное беспокойство", – объясняет Кламер.

Ученые из Северной Америки и Западной Европы независимо друг от друга пришли к выводу, что картофель, обжаренный в масле при высоких температурах, накапливает большое количество акриламида. Одно исследование даже зафиксировало: в большой порции картофеля фри его концентрация может превышать допустимый уровень в питьевой воде в 300 раз.

И хотя связь между акриламидом и раком у людей еще исследуется, научное сообщество уже доказало, что другие ингредиенты в составе чипсов также могут иметь канцерогенное действие. Поэтому когда эта закуска потребляется в большом количестве, она становится особенно опасной.

Но не все так безнадежно. Если вы не готовы полностью отказаться от хрустящего наслаждения, стоит выбрать более безопасные варианты.

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