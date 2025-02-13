Сон и питание: как позднее засыпание может повлиять на вашу фигуру

Сон играет ключевую роль в сохранении здоровья, влияя не только на уровень энергии, но и на пищевое поведение. Исследование ученых из Университета штата Огайо показало, что люди, спящие менее семи часов в сутки, чаще выбирают вредные перекусы.

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Вечерний голод заставляет их употреблять в пищу больше калорий, сахара и углеводов, что может привести к увеличению веса и других проблем. Почему так происходит и как этого избежать – рассказывает eatthis.com.

"Наше исследование показало, что люди, которые пренебрегают рекомендованной продолжительностью сна, потребляют больше калорий, углеводов и добавленного сахара во время вечерних перекусов по сравнению с соблюдающими режим", - объясняет Кристофер Тейлор, профессор медицинской диетологии в Школе здоровья и реабилитации OSU.

Он также отмечает, что среди популярных продуктов для вечерних перекусов преобладают напитки с высоким содержанием сахара, алкоголь, снеки и сладости. Это свидетельствует о том, что люди не только потребляют больше калорий, но и выбирают пищу с низкой питательной ценностью. Это может отрицательно сказаться на здоровье.

"Чем дольше мы не спим, тем больше вероятности, что сформируется поведение, связанное с ожирением и хроническими заболеваниями. Сидячий образ жизни, чрезмерное использование гаджетов и вечерние перекусы – это те факторы, которые мы смогли проследить", – добавляет Тейлор.

Диетолог Зои Шредер объясняет, что недосыпание оказывает непосредственное влияние на уровень гормона голода – грелина. Его повышенный уровень вызывает частые вредные перекусы.

"Нарушение сна не только сказывается на питании на следующий день, но и повышает вероятность ночных перекусов. Поскольку тело не может эффективно использовать излишнюю энергию, она откладывается в виде жира", – объясняет она.

Нутрициолог Анджела Хоули, поддерживает эти выводы, добавляя: "Чем меньше мы спим, тем больше шансов на развитие привычек, способствующих ожирению". Она также отмечает, что недосыпание влияет на когнитивные функции, принятие решений и настроение.

Однако, если перекус неизбежен, независимо от того, сколько вы спали, диетолог Марисса Мешулам рекомендует более полезные варианты. Среди них – греческий йогурт, который отличается высоким содержанием белка и хорошо насыщает, а также яйца, орехи, сушеный нут, авокадо, овощи, творог с помидорами, фрукты и ореховое масло.

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