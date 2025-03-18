Сон и здоровье: может ли раннее засыпание и пробуждение продлить жизнь

Изменение привычек, таких как время сна, может оказать значительное влияние на здоровье и долголетие. Исследования показывают, что время, когда мы ложимся спать, может оказывать влияние на риски развития различных заболеваний.

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Особенно важна привычка ложиться спать рано, ведь это способствует лучшему метаболизму и активности в течение дня. Издание eatthis.com объясняет, как раннее пробуждение поможет замедлить процессы старения и улучшить здоровье.

Исследование, проведенное в Университете Рутгерса, показало, что рано просыпающиеся люди имеют более низкий риск развития метаболических заболеваний по сравнению с теми, кто привык ложиться спать поздно. Ночное легание может привести к повышению резистентности к инсулину, что увеличивает риск серьезных заболеваний.

Исследователи изучали физические показатели 51 взрослого человека. Участники проходили тестирование на обмен жиров во время отдыха и тренировок, а также их циркадные ритмы. Они были разделены на две группы: "ранние птицы" (те, кто ложится спать до 23:00) и "ночные совы" (те, кто ложится после 1:00 ночи). Все участники носили акселерометры для измерения их активности. Такой фиксировали их АД и окружность талии после ночного голодания.

Результаты показали, что люди, которые ложатся раньше, сжигают больше жира во время физических упражнений и голодания, чем те, кто привык ложиться поздно. Стивен Малин, ведущий автор исследования, объяснил: "Мы хотели понять, как меняется их метаболизм во время отдыха, голодания и физических упражнений. Основной вывод: ночные совы сжигают меньше жира во время активности, а также при голодании, даже когда выполняют упражнения средней или высокой интенсивности".

Раннее пробуждение может оказать значительное влияние на ваше долголетие. Люди, которые просыпаются раньше, более активны в течение дня. Малин добавляет: "Чем больше мы двигаемся, тем лучше это для нашего здоровья. Активность, даже минимальная, снижает риски заболеваний".

Понятно, что каждый имеет свои индивидуальные предпочтения по поводу времени сна. Однако, Малин рекомендует включать больше физических упражнений в свою повседневную жизнь. Простые прогулки или дополнительные шаги могут помочь улучшить метаболизм. Он подчеркивает, что даже смена времени сна только на 15 минут раньше может существенно изменить ваш образ жизни к лучшему. Это может стать вашим путём к долголетию.

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