Сон, продлевающий жизнь: почему после 60 стоит спать не менее семи часов

После 60 лет наш организм становится особенно чувствительным к любым изменениям, и сон – не исключение. Если раньше недосыпание можно было компенсировать кофе или коротким отдыхом, то с возрастом недостаток сна начинает разрушать тело и мозг.

Видео дня

Научные исследования подтверждают, что качественный ночной отдых влияет не только на самочувствие, но и на продолжительность жизни. Поэтому игнорировать потребность во сне после 60 – это как отказаться от одного из важнейших элементов здоровья, пишет eatthis.com.

Почему регулярный сон после 60 – это жизненная потребность?

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, охватило около 2000 людей в возрасте от 54 до 93 лет. Результаты показали: те, кто спит в разное время или не придерживается стабильного режима, чаще имеют избыточный вес, повышенное давление и высокий уровень сахара в крови.

Ещё одно масштабное исследование, опубликованное в научном журнале Sleep, признанное крупнейшим в мире проектом, посвящённым сну, включало более 40 000 участников из разных стран. Ученые пришли к выводу, что 7-8 часов сна в сутки – это оптимальный объем для сохранения здоровья мозга и тела.

"Мы установили, что лучшее количество сна для полноценной работы мозга составляет от семи до восьми часов каждую ночь. Именно это рекомендуют врачи, чтобы поддерживать тело в хорошей форме", – отметил ведущий автор исследования доктор Конор Уайлд.

Недосыпание и риск деменции

Деменция – один из самых страшных вызовов старения, ведь она лишает человека памяти, ориентации и даже собственной идентичности. И ученые четко указывают: недостаток сна после 50 лет значительно повышает риск этого заболевания.

По данным Nature Communications, люди в возрасте 50-60 лет, которые спят менее шести часов в сутки, имеют на 30% большую вероятность развития деменции в будущем.

В журнале Current Biology сообщается, что качество сна в среднем возрасте может служить предвестником появления патологий мозга, связанных с болезнью Альцгеймера. В ходе исследования ученые заметили, что люди с частыми ночными пробуждениями имели больше накоплений бета-амилоидных бляшек – именно тех, что ассоциируются с Альцгеймером.

"Сон, который вы имеете сейчас, – это хрустальный шар, предсказывающий, когда и как быстро в вашем мозге может развиться патология Альцгеймера. Хорошая новость в том, что мозг очищает себя во время глубокого сна", – объясняет нейробиолог Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокер.

Как недостаток сна влияет на вес?

Сон – не просто время для отдыха, но и важный элемент контроля веса. В исследовании PLOS ONE, охватившем более 1600 взрослых в возрасте 19-65 лет, выявлена четкая связь между коротким сном и набором лишнего веса. Люди, которые спали всего шесть часов в сутки, имели окружность талии больше примерно на 2,5 см по сравнению с теми, кто спал девять часов.

"Наши наблюдения показали, что те, кто спит меньше, чаще страдают от избыточного веса или ожирения. Для большинства взрослых оптимально спать от семи до девяти часов каждую ночь", – отметила доктор Лора Гарди из Университета Лидса.

Поскольку с возрастом метаболизм замедляется и похудеть становится сложнее, людям после 60 особенно важно не пренебрегать полноценным сном.

Недосыпание и сердце: опасная комбинация

Нарушения сна существенно повышают риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых проблем. Анализ более 100 000 участников, опубликованный в Европейском журнале профилактической кардиологии, показал: симптомы бессонницы напрямую связаны с повышенной вероятностью сердечных событий.

"Мы выяснили, что трудности с засыпанием, частые пробуждения или некачественный сон увеличивают риск сердечно-сосудистых болезней и инсульта на 27%, 11% и 18% соответственно", – отметил автор исследования Цяо Хэ из Китайского медицинского университета.

Похожие результаты получили ученые Гарвардской медицинской школы. Они пять лет наблюдали за почти 2000 людей в возрасте от 45 до 84 лет и установили: те, кто имел нестабильный график сна, более чем в два раза чаще болели сердечными заболеваниями.

Кроме того, среди пожилых людей с гипертонией риски ещё больше. Одно исследование показало, что те, кто спит менее 7,5 часов в сутки, имеют на 68% более высокую вероятность сердечных приступов, инсультов или смертности от сердечных осложнений в течение четырех лет.

Нарушение сна и депрессия

Даже кратковременное недосыпание может сделать нас раздражительными, а хроническая нехватка сна – привести к серьезным эмоциональным расстройствам. В исследовании, опубликованном в International Psychogeriatrics, наблюдали за людьми 55-80 лет, которые страдали бессонницей и депрессивными симптомами. Через десять недель те, кто улучшил качество сна, сообщили и о заметном улучшении настроения.

В работе, опубликованной в JMIR Mental Health, 208 взрослых в течение шести недель ежедневно фиксировали свой сон и настроение. Выяснилось, что качество ночного отдыха напрямую влияет на эмоциональное состояние на следующий день.

А в журнале Sleep ученые описали, что у людей с бессонницей наблюдается более высокая активность миндалины – участка мозга, который контролирует эмоции, при попытках регулировать свое настроение.

"Бессонница является постоянным фактором риска депрессии. Нарушения сна изменяют работу нервных цепей, которые управляют эмоциональной стабильностью, и эти процессы могут способствовать развитию психических расстройств", – подчеркнул Питер Франзен, доктор философии и доцент кафедры психиатрии Медицинской школы Питтсбургского университета.

Ранее OBOZ.UA писал, какие фрукты не стоит есть перед сном.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.