Состояние ногтей на ногах может указать на некоторые болезни: врач дал объяснение

Не все ежедневно обращают внимание на состояние ногтей на ногах. Но, как утверждает врач Шина Багга из LloydsPharmacy Online Doctor, именно они могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме – от недостатка питательных веществ до диабета или даже онкологии.

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Об этом пишет Daily Mail. Специалист поделилась признаками, которые могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем, а также посоветовала, как ухаживать за ногтями, чтобы избежать осложнений.

"Хотя ногти на ногах часто игнорируются, они играют огромную роль в вашем общем состоянии здоровья, и важно обращать внимание на их состояние", – сказала она, добавив, что здоровые ногти должны иметь гладкую поверхность со светло-розовой или полупрозрачной окраской без особых вариаций оттенка или цвета.

Восемь неожиданных признаков поражений ногтей на ногах, которые могут указывать на скрытые проблемы

1. Желтый цвет ногтей. По словам эксперта, это может свидетельствовать о грибковой инфекции или псориазе. Вследствие этого цвет меняется, ноготь становится хрупким или толще, могут появиться пятна или поднятие ногтя над ложем.

Чтобы предотвратить это, поддерживайте гигиену: стригите ногти коротко, следите за их чистотой, ежедневно носите чистые носки и удобную обувь.

2. Темные полоски на ногтях. Это явление известно как меланонихия и может проявляться как коричневая или черная полоса, проходящая вдоль ногтя. Однако в некоторых редких случаях это является характерным признаком подногтевой меланомы, типа рака кожи.

"Чтобы предотвратить меланонихию, крайне важно сосредоточиться на надлежащей гигиене ногтей и ног. Также стоит стараться избегать травм ногтя. Если вы все же повредите ноготь, дайте ему полностью зажить и не ковыряйте его", – пояснила госпожа Багга.

3. Отек пальцев ног может быть вызван плохим кровообращением, болезнями лимфатической системы или подагрой – типом воспалительного артрита, возникающего из-за накопления мочевой кислоты и характеризующегося внезапной, сильной болью в суставах. Иногда отек вызван менее серьезными факторами: обезвоживанием, избыточным весом, употреблением пищи с высоким содержанием соли, длительным стоянием или сидением.

"Поддержка здорового, сбалансированного питания может помочь с некоторыми из этих распространенных проблем, вместе с регулярными физическими упражнениями и движением", – посоветовала специалист.

4. Белые пятна или ногти. Так называемая лейконихия (белые линии или пятна на ногте) часто возникает после незначительных травм ногтей. Но постоянные белые пятна или полностью белые ногти могут сигнализировать о дефиците цинка, железа или белка, а также о серьезных заболеваниях – циррозе печени, диабете или гипертиреозе.

5. Синеватый оттенок ногтей. Если ваши ногти имеют синеватый оттенок, и вы замечаете, что пальцы ног необычно холодные, это может быть признаком того, что они не получают должного кровообращения, сказала эксперт. Это распространенный симптом заболевания, которое называется болезнью Рейно, вызывающей сужение мелких артерий, поставляющих кровь к конечностям.

"Регулярные физические упражнения могут помочь улучшить кровообращение, что может быть полезным для контроля симптомов болезни Рейно, а также помогает поддерживать здоровый вес", – добавила она.

6. Зуд между пальцами ног. Это симптом эпидермофитии стоп (грибковой инфекции). Она вызывает зуд, белесые пятна или волдыри, заполненные жидкостью. Чтобы избежать инфекции, после мытья тщательно вытирайте ноги, особенно между пальцами, и ежедневно меняйте носки.

7. Язвы на пальцах или стопах. Язвы – это открытые раны, которые часто становятся "воротами" для инфекций. Если их не лечить, в тяжелых случаях возможны серьезные осложнения, вплоть до ампутации.

"Пока рана откинута, она может сделать вас уязвимыми к развитию инфекции, которая в серьезных случаях может привести к ампутации", – пояснила Багга.

8. Ногти в форме ложки. Фармацевт посоветовала людям регулярно осматривать свои ногти на ногах, поскольку если они начинают менять форму и выглядеть изогнутыми или похожими на ложку, это может свидетельствовать о дефиците железа или анемии.

Железо необходимо для выработки здоровых эритроцитов и поддержания надлежащего здоровья ногтей, поэтому важно проконсультироваться с врачом, который может порекомендовать прием добавок, посоветовала специалист.

Что такое вросший ноготь и как его лечить

Это распространенная проблема, когда край ногтя врезается в кожу, вызывая боль, отек, покраснение. Если возникает гной или жар, это признаки инфекции.

Лучшее лечение – правильный и регулярный домашний уход:

замачивание ног в теплой воде 3-4 раза в день;

содержание ног в сухости;

ношение удобной, не тесной обуви.

Национальная служба здравоохранения (NHS) не рекомендует самостоятельно подрезать вросший ноготь. Если боль или отек не уменьшаются, следует обратиться к врачу. В некоторых случаях может потребоваться частичное или полное удаление ногтя под местной анестезией.

Чтобы предотвратить врастание ногтей, придерживайтесь простых правил:

не обрезайте ногти слишком коротко;

подстригайте ногти прямо, а не по бокам;

избегайте тесной обуви.

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