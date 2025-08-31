'Совам' и 'жаворонкам' на заметку: чем опасна смена режима сна

Наш сон гораздо важнее, чем просто отдых после рабочего дня – он напрямую связан с психическим и физическим здоровьем. Биологические часы каждого человека работают по собственному ритму, и любое его нарушение может иметь незаметные, но серьезные последствия.

Видео дня

Новые научные исследования показывают, что изменение естественного режима сна влияет на риск развития депрессии и уровень эмоционального благополучия. Почему так происходит и как избежать этих нежелательных последствий – именно об этом рассказывает eatthis.com.

Специалисты отмечают: определенные привычки могут "перенастраивать" биологические часы. Например, потребление кофе в другое время суток, физические упражнения вечером или короткий сон в нужный момент. Все это влияет на качество отдыха и здоровье сердца. В то же время новые исследования показывают, что любое грубое вмешательство в естественный ритм сна может иметь негативные последствия для психики.

Жаворонки и совы: разные биоритмы – разные последствия

Исследование, проведенное учеными Университета Эксетера (Великобритания) и опубликованное в издании Molecular Psychiatry, охватило данные более 450 тысяч человек из биобанка UK Biobank. Участники предоставили информацию о своей генетике и принадлежности к "жаворонкам" или "совам". Кроме того, более 80 тысяч добровольцев носили трекеры сна, что позволило ученым вычислить новый показатель – так называемый "социальный джетлаг", который отражает разницу между режимом в рабочие и выходные дни.

Результаты показали, что люди с генетической предрасположенностью к ранним подъемам реже страдают от депрессии и в целом чувствуют себя лучше. Но главный вывод заключался в том, что любое принудительное отклонение от собственного биологического ритма имеет цену.

"Мы обнаружили, что люди, чьи естественные биологические часы были сбиты со своего графика, чаще сообщали о депрессии, тревоге и имели более низкий уровень самочувствия", – объяснила руководитель исследования Джессика О'Локлин.

Для "сов" это особенно ощутимо: большинство из них вынуждены просыпаться рано из-за работы, что разрушает их естественный режим. Однако и "жаворонки" страдают, когда им приходится работать поздно вечером.

"Наше исследование показывает, что согласование рабочих режимов с биологическими часами человека может улучшить психическое здоровье и качество жизни, особенно для сов", – отметила соавтор работы Джессика Тайрелл.

Циркадный ритм и психическое здоровье: подтверждение из других источников

Подобные результаты продемонстрировало и другое крупное исследование, проведенное совместно учеными из Университета Колорадо (Боулдер), Массачусетского технологического института и Гарварда. Его опубликовали в журнале JAMA Psychiatry.

Согласно выводам, люди, которые являются "совами" и засыпают позже, чем обычно, имеют более чем на 40% более высокий риск развития депрессии. В то же время даже небольшое изменение привычек способно снизить этот риск: если сдвинуть "середину сна" (например, заснуть и проснуться на час раньше), то вероятность депрессии уменьшается на 23%.

"Мы обнаружили, что даже более ранний сон на один час связан со значительно более низким риском депрессии", – подчеркнула профессор физиологии Селин Веттер.

Как согласовать сон с биоритмом?

С одной стороны, ученые советуют жить согласно естественным склонностям организма. С другой – исследования показывают: небольшая корректировка может уменьшить риски.

"Сделайте свои дни яркими, а ночи темными. Выпивайте кофе на солнце, больше двигайтесь утром и ограничивайте свет от электронных устройств вечером", – советует профессор Веттер. По ее словам, такие изменения могут помочь "совам" адаптироваться и чувствовать себя лучше.

Однако ключевое правило – последовательность. Если тело не успеет перестроиться, несоответствие между графиком и биологическим ритмом снова повысит риск депрессии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как вернуть ребенка к режиму сна перед школой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.