Совет, который поможет уменьшить симптомы менопаузы: о чем говорит наука

Менопауза — это естественный этап в жизни женщины, который может наступить незаметно или полностью изменить обычное самочувствие. Симптомы могут быть очень разными: от бессонницы и приливов до изменений настроения и дискомфорта в интимной сфере.

Видео дня

Однако новое исследование показывает, что есть простой способ облегчить этот переход и улучшить свое состояние. Что именно влияет на эмоциональное состояние во время менопаузы, рассказали в Eat This, Not That.

Менопауза часто сопровождается эмоциональными колебаниями, а потому депрессия может обостряться именно в этот период. Тем не менее музыка — это простой способ поддержать эмоциональное состояние и уменьшить тревожность.

Исследование, опубликованное в Menopause показало, что женщины, которые слушали музыку 18 раз в течение шести недель, меньше страдали от депрессии и общего дискомфорта. Кроме того, если в день выделять хотя бы 20-30 минут для любимых мелодий, это может положительно повлиять на настроение и самочувствие, в частности уменьшить чувство тревоги и депрессии.

Таким образом, музыка может стать простым и безопасным терапевтическим способом облегчить симптомы менопаузы, особенно ее эмоциональные проявления. Такой метод не требует больших затрат или сложного оборудования, поэтому его легко включить в ежедневную рутину.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения нельзя выполнять во время менопаузы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.