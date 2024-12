Советы для обедающих вне дома: как похудеть, употребляя пищу в кафе и ресторанах

Если вы переживаете, что из-за рисков съесть больше, чем надо, вам не удастся насладиться ужином в ресторане - это не так. Вам достаточно придерживаться нескольких простых правил, которые помогут получить не только приятные эмоции от ужина, но и способствовать здоровью и похудению.

Для этого заказывайте блюда, богатые овощами и белками, избегайте жареного и чрезмерно жирного, пейте воду вместо сладких напитков, а также не стесняйтесь забирать половину порции с собой. Каких еще советов стоит придерживаться, чтобы избегать лишних калорий, употребляя пищу в заведениях, рассказали в Eat This, Not That.

Учитывайте размер порций

В ресторане лучше разделить порцию на две части, чтобы избежать переедания. Съешьте одну часть блюда, а другую заберите с собой, чтобы насладиться ею на следующий день. Кроме того, для баланса добавьте к заказу салат или овощной гарнир. Это поможет сохранить контроль над калориями и сэкономить.

Выпивайте контролируемо

Если идете на обед с друзьями или семьей, контролируйте потребление алкоголя - это поможет сохранить здоровье и поддержать вес. Если пьёте, делайте это во время еды, а также выбирайте более здоровые напитки, избегая газированных и сладких сиропов. Даже без алкоголя лучше отдать предпочтение воде или несладким напиткам.

Делайте маленькие перекусы перед основным блюдом

Если планируете ужин вне дома, не пропускайте приемы пищи днем. Голодание перед застольем повышает риск переедания, что связано с набором веса. Съешьте легкий перекус за 1-2 часа до выхода, чтобы чувствовать себя комфортно и контролировать аппетит. Соблюдайте регулярность в питании для поддержания здоровья.

Начните с супа или салата

В ресторане лучше избегать хлебной корзины, чтобы не переедать. Вместо этого закажите легкую закуску, например, овощной салат или суп. Это поможет утолить голод и уменьшить риск съесть лишнего. Помните, что овощи обеспечивают сытость, поддерживая ваши усилия в похудении.

