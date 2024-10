Советы для тех, кто не хочет тренироваться: как получить пользу от визита в зал

Даже самые преданные сторонники фитнеса имеют дни, когда им не хочется заниматься спортом, и это вполне нормально. Однако, важно развивать привычки, которые помогут вам оставаться активными, даже когда нет мотивации.

В Eat This, Not That поделились некоторыми советами, которые могут облегчить тренировки и помочь вам получить удовольствие от активности. Ознакомьтесь с ними, если хотите достичь своих фитнес-целей несмотря на лень и плохое настроение.

Легкое начало

Выберите для себя простую тренировку, которую можно выполнить, когда нет желания заниматься. Сконцентрируйтесь на базовых упражнениях для всего тела, которые помогут вам немного попотеть и улучшить настроение. Используйте такой шаблон: упражнение для ног, упражнение для толчка, упражнение для тяги, упражнение для рук, а в завершение - пресс или кардио. Это идеальный компромисс для легкого дня.

Новое оборудование

Если ваша тренировочная рутина становится скучной, попробуйте сменить упражнения и оборудование. Экспериментируйте с новыми тренажерами или фитнес-инвентарем, которыми вы обычно не пользуетесь. Это сделает занятия более интересными без необходимости нагружать себя тяжелыми тренировками. Главное - получать удовольствие от активности, чтобы не отказываться от тренировок.

Групповое занятие

Посещение занятий в тренажерном зале - это отличный способ поддерживать активность, даже когда нет желания заниматься. Поэтому, просто доверьтесь инструктору и наслаждайтесь процессом. Таким образом вы сможете обнаружить, что новые занятия вам понравятся и даже добавить их в свой недельный график.

Работа над мобильностью

Уделяйте внимание гибкости, даже если не занимаетесь обычной тренировкой. В дни, когда вам скучно, попробуйте растяжки для плеч, бёдер и верхней части спины. Выполняйте серию упражнений на растягивание этих зон, дополняя их глубоким дыханием для релаксации. Это поможет снять напряжение и улучшить общее состояние.

