Советы, которые помогут быстрее засыпать и крепко спать

Сегодня большинство людей жалуются на плохое самочувствие и отсутствие бодрости, из-за продолжительности и качестве своего сна. Вероятными причинами для этого являются высокий уровень стресса, определенные условия и образ жизни, а также плохое питание.

Стоит отметить, что отсутствие здорового сна может существенно повлиять на умственные способности и общее самочувствие, а потому необходимо вовремя предпринять определенные действия для решения этой проблемы. Что именно может улучшить ваш сон, узнавали в OBOZ.UA.

Создайте соответствующие условия

Чтобы улучшить условия для сна, убедитесь, что в комнате достаточно чисто, темно, тихо и прохладно. Избавьтесь от всех факторов, которые могут отвлекать от сна и ограничьте экранное время перед сном. Кроме того, вы можете принять ванну или почитать, чтобы легче заснуть.

Соблюдайте режим

Создайте постоянное расписание для сна, ложась и просыпаясь каждый день по четкому графику. Учтите, что для здорового человека в день достаточно около 7-8 часов сна в сутки. Следуйте этому принципу, чтобы избежать дефицита и чрезмерного сна.

Позаботьтесь о нормальном рационе

Не рекомендуется спать как на полный желудок, так и голодными. Поэтому, старайтесь есть легкую и питательную пищу по крайней мере за 2 часа до сна. Также, избегайте никотина, кофеина и алкоголя, поскольку их возбуждающий эффект может длиться часами, мешая засыпанию.

Занимайтесь спортом

Регулярные физические упражнения усиливают действие естественных гормонов сна, таких как мелатонин, что может улучшить качество сна. Также, прогулка также может помочь, поскольку яркий дневной свет способствует нормализации циркадного ритма. Избегайте физических упражнений непосредственно перед сном, поскольку это может повысить бдительность, которая мешает сну.

Избегайте дневного сна

Короткий сон обладает рядом полезных свойств для организма, однако он также может навредить вашему ночному сну, имеющему над ним существенное преимущество. Если вам все же необходимо поспать днем, чтобы набраться сил, ограничьте время дремоты до 30 минут.

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