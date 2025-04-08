Советы, которые помогут улучшить сон и просыпаться с хорошим настроением

Если вы просыпаетесь с тошнотой или усталостью, изменения в режиме сна, питании и физической активности могут улучшить самочувствие. Освещение и время приема пищи также влияют на качество отдыха, в частности светотерапевтическая лампа имитирует естественный свет, помогая организму настроить циркадный ритм и начать день бодро.

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Что еще может улучшить ваш сон и настроить на продуктивный день? Простыми советами, которые улучшат ваше пробуждение, поделились в Daily Express.

Не пропускайте завтрак

Завтрак с белками и сложными углеводами заряжает энергией лучше, чем сладкие злаки или тосты. В частности, яйца - это отличный источник белка, которые должны быть в вашей утренней тарелке. Кроме того, обратите внимание, что избыток сахара может вызвать резкие изменения уровня глюкозы и усталость.

Выполняйте утреннюю зарядку

Утренние упражнения ускоряют кровообращение, повышают энергию и улучшают настроение. Достаточно 30 минут умеренного движения, чтобы быстрее избавиться от сонливости. Помните, что даже быстрая прогулка эффективнее, чем полное отсутствие активности.

Следите за своим циркадным ритмом

Циркадный ритм зависит от стабильного распорядка дня, включая фиксированное время сна и пробуждения. Регулярное питание, душ и отказ от гаджетов перед сном также помогают, а соблюдение режима даже в выходные облегчает утренние подъёмы в будни.

Откажитесь от кофе

Отказ от кофе по утрам может помочь организму проснуться естественно, без дополнительной зависимости от кофеина. Уровень кортизола после пробуждения уже высок, и раннее употребление кофе может нарушить этот естественный энергетический подъем. А потому лучше подождать хотя бы 45 минут после пробуждения перед тем, как пить кофе, чтобы получить максимальный эффект от кофеина.

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