Спа для ног: как удалить ороговевшую кожу со стоп

С сухостью ног тяжело бороться, и часто она является следствием накопления отмершей кожи на верхнем стоп слое.

Существует много других потенциальных причин сухости стоп, но наиболее распространенной из них холодная погода. Низкая влажность и холодная температура могут вызвать сухость стоп. Мы расскажем вам, как вы можете лечить это состояние.

Замочите ноги в теплой воде, чтобы смягчить сухую кожу.

Чтобы успокоить и размягчить сухую кожу, регулярно размачивайте ноги в теплой воде. Для достижения наилучших результатов добавьте полезные ингредиенты в воду (например, английскую соль).

Небольшое количество уксуса продезинфицирует ваши ноги благодаря своим антимикробным свойствам. Добавление лимонного сока в ногу также имеет подобный эффект. Для увлажнения можно добавить в воду немного меда.

Не забывайте об отшелушивании

Процесс отшелушивания удаляет ороговевшие частицы с поверхности кожи. Таким образом, этот шаг на самом деле самый важный. Вы можете использовать химические и физические отшелушиватели, а также домашние скрабы.

Попробуйте этот скраб, сделанный своими руками: смешайте равные части овсяных хлопьев с розовой водой или молоком. Нанесите его на ноги, оставьте на 20-30 минут и мягко протрите. Используйте его в другие дни для достижения наилучших результатов.

Нанесите густой увлажняющий крем

После пилинга увлажните ноги увлажняющим кремом. Если у вас есть крем для ног, это здорово. Если нет, подойдет обычный увлажняющий крем для тела с более густой консистенцией.

Если вы готовы идти до конца, нанесите на ноги кокосовое или оливковое масло, наденьте носки и оставьте на ночь.

Как предотвратить сухость ног?

Правильная обувь действительно может предотвратить сухость ног. Носите отводящие влагу носки и убедитесь, что ваша обувь хорошо сидит.

Избегайте лосьонов, мыла и моющих средств, содержащих потенциальные раздражители, такие как спирт, а также добавленные ароматизаторы и красители.

Используйте теплую воду для душа, ванночек и для замачивания ног. Однако избегайте горячей воды. Также осторожно вытирайте ноги досуха чистым полотенцем.

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