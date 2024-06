Спорт для сердца: какой вид тренировок увеличит продолжительность жизни

Занятия беговыми упражнениями – это универсальный способ похудеть, улучшить аэробную форму и увеличить продолжительность жизни. Однако определенные состояния здоровья и физические ограничения могут мешать некоторым людям бегать безопасно.

Однако существует несколько других физических нагрузок, эффективных для повышения частоты сердечных сокращений, улучшения сердечно-сосудистой системы и сжигания калорий. Издание Eat This Not That публикует несколько альтернатив бегу, сжигающих больше калорий.

Специалисты говорят, что большинство форм аэробных упражнений предлагают несколько преимуществ для здоровья:

Поддерживает здоровую потерю веса (в сочетании со здоровой диетой).

Повышает общую силу, физическую форму и выносливость.

Укрепляет здоровье сердца.

Укрепляет иммунную систему.

Снижает риск хронических болезней.

Помогает справиться с хроническими болезнями.

Улучшает настроение и психическое здоровье.

Способствует долголетию.

Гребной тренажер

Это интенсивное кардио-упражнение легкое для суставов и одновременно укрепляет верхнюю часть тела, особенно тренирует ноги и сжигает много калорий. Правильное исполнение имеет решающее значение во время гребли, чтобы предотвратить травмы от чрезмерной нагрузки, поэтому, если вы решите заниматься этим видом кардиотренировок, попробуйте привлечь тренера. Согласно результатам исследований было показано, что упражнения с греблей уменьшают процент жира в организме, улучшают композицию тела и увеличивают силу спины и кора.

Лестничный альпинист

Тренажер для подъема по лестнице – это эффективная форма кардиотренировки, которую широко используют, когда стремятся развить силу ягодиц и ног. Используя это упражнение, избегайте висеть на перилах или сутулиться, поскольку оба они сведут к минимуму преимущества нижней части тела, благодаря которым этот тренажер славится. Подъем по лестнице является эффективной альтернативой бегу для повышения аэробных возможностей и улучшения общей физической формы. Поэтому кто-либо может извлечь пользу от подъема по лестнице для сердечно-сосудистой системы.

Пешие прогулки

Такие занятия – отличная альтернатива бегу, ведь просто убедитесь, поход по тропе с крутыми склонами повысит частоту пульса и даст максимальную пользу для здоровья. Такие занятия имеют несколько положительных последствий для здоровья, включая потерю веса, снижение АД, снижение уровня стресса, укрепление иммунитета и улучшение психического здоровья. В то же время, если вы не можете добраться до пешеходных троп, ходьба на беговой дорожке — отличная альтернатива.

Велоспорт

Езда на велосипеде – это альтернатива бегу, которая менее нагружает суставы, но одновременно поднимает вашу физическую форму на новый уровень. Это еще одна форма кардиотренировки, привлекающая ноги. В то же время тренировка в помещении может быть столь же эффективной, если у вас нет места для езды на природе. Правильная настройка велосипеда перед тренировкой – это ключ к избеганию травм и безопасности. Если вы отправляетесь на нем на улицу, сначала изучите правила дорожного движения. Согласно результатам проведенных исследований, езда на велосипеде – это фантастический способ снизить вероятность хронических заболеваний и смертности от всех причин.

Плавание

Специалисты говорят, что одна из наиболее мало используемых форм эффективных кардиотренировок – это плавание. Это отличный выбор для тех, кто поправляется от травм или для людей постарше, которые хотят свести к минимуму влияние на свои суставы. Ваша форма является ключевой для того, чтобы вы получили от плавания максимальную пользу, так что найдите время, чтобы научиться правильно плавать, прежде чем полностью приступить к тренировке.

