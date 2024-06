Спорт после 60 лет: какие упражнения помогут подготовиться к возможным рискам

Баланс имеет важное значение для здоровой жизни, ведь его ухудшение является признаком физического и умственного упадка. С возрастом держать равновесие становится труднее, а потому для улучшения координации, работы мозга и контроля веса, необходимо выполнять специальные тренировки.

Такие упражнения могут предотвратить падения среди пожилых людей и ускорить реабилитацию людей с неврологическими заболеваниями. Какие тренировки помогут улучшить баланс и улучшить жизнь пожилых людей, рассказали в Eat This, Not That!

Тренировка баланса (PBT)

Тренировка баланса (PBT) - форма тренировок, улучшающая реактивный контроль баланса после неожиданных внешних возмущений. Это означает, что вы учитесь удерживать равновесие под воздействием внешних сил, таких как толкание или неустойчивая поверхность. Такое упражнение происходит в контролируемой среде, где участники подвергаются дестабилизирующим воздействиям во время повседневных действий. Цель таких тренировок - научить тело эффективно реагировать на потенциальные падения, что особенно актуально для людей почтенной возрастной категории.

Как это сделать

PBT проводится в лабораториях, где моделируют сценарии падения для испытуемых, прикрепленных к ремням безопасности. Однако, такие упражнения можно делать и дома, в зависимости от уровня подготовки. Для тех, кто стремится улучшить свою координацию это может быть стояние на одной ноге с закрытыми глазами, а для опытных спортсменов - стояние на нестабильной поверхности, например мяч Bosu. Другим примером PBT дома является выполнение мини-приседаний с поддержкой рук на столе, или упражнение "самолет", во время которого надо стоять на одной ноге, наклоняясь вперед с руками, повторяя положение крыльев.

Почему это работает

В исследовании, опубликованном в The Journals of Gerontology, для которого было привлечено 212 человек в возрасте старше 65 лет из домов престарелых участников заставляли скользить и ловить себя во время ходьбы с помощью специальной платформы. Таким образом, PBT помогает не только справиться со старением, но и реабилитировать травмы и повысить спортивные результаты. Кроме того, один сеанс PBT повышал равновесие и снижал риск падений на 50% в течение 6 и 12 месяцев.

Советы по выполнению упражнений на баланс

Чтобы улучшить равновесие, можно начать стоять на одной ноге в течение 30 секунд, выполнять упражнение "самолет" или асану йоги "Вариро". Также, рекомендуется вставать раз в час для выполнения тандемных стоек и ходить задом наперед, обязательно следя за дорогой.

