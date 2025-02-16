Стоит ли добавлять коричневый рис в рацион: 8 последствий его употребления

Коричневый рис является важным элементом многих здоровых диет благодаря своим питательным свойствам. Это цельнозерновой продукт, содержащий множество полезных веществ, таких как клетчатка, антиоксиданты и важные минералы.

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Однако, как и любой другой продукт, у него есть свои преимущества и недостатки. Издание eatthis.com рассказывает, почему коричневый рис может стать полезной частью вашего рациона.

Больше клетчатки в рационе

По сравнению с белым рисом, коричневый рис имеет более высокое содержание клетчатки. В одной чашке коричневого риса содержится около 3 г клетчатки, в то время как в белом рисе – всего 0,5-1 г на чашку. Это помогает повысить общее потребление клетчатки, совмещая рис с фруктами, овощами и другими цельнозерновыми продуктами.

Употребление клетчатки способствует улучшению работы пищеварительной системы, контролю веса, снижению уровня холестерина, а также уменьшает риск развития некоторых видов рака.

Больше антиоксидантов

Коричневый рис богат антиоксидантами – соединениями, которые защищают клетки организма от повреждений и могут помочь поддерживать здоровое старение. Они предохраняют организм от токсинов и снижают риск окислительного стресса, что может привести к повреждению органов.

Употребление цельнозерновых продуктов, таких как коричневый рис, киноа, овес или цельнозерновой хлеб позволяет получить разнообразные антиоксиданты для поддержания общего здоровья.

Похудение

Некоторые исследования показывают, что люди, включающие больше цельнозерновых продуктов в свое питание, обычно имеют меньший вес. Поскольку этот рис является цельнозерновым и богат клетчаткой, он дольше удерживает чувство сытости. Употребление коричневого риса поможет оставаться в пределах калорийного дефицита для эффективного снижения веса.

Поддержка здоровья сердца

Включение коричневого риса в рацион помогает снизить риски сердечных заболеваний, в частности, высокий уровень холестерина. Анализ 45 исследований показал, что люди, употребляющие больше цельнозерновых продуктов, имеют на 16-21% меньший риск сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто потребляет меньше таких продуктов.

Лучший контроль уровня сахара в крови

Несмотря на то, что некоторые поклонники антиуглеводных диет советуют избегать риса, большинство людей, даже с диабетом, могут спокойно употреблять коричневый рис.

Коричневый рис, хотя и является углеводом, содержит клетчатку, которая замедляет всасывание сахаров и уменьшает количество попадающих в кровь углеводов. Это помогает снизить резкие колебания уровня сахара в крови.

Аллергическая реакция при целиакии

Если у вас есть целиакия, возникновение проблем с усвоением коричневого риса не редко. Хотя этот продукт не содержит глютена, он имеет орзенин – белковое соединение, которое по своей природе похоже на глютен. В некоторых случаях орзенин может вызывать аллергические реакции, хотя это случается довольно редко.

Возможность потребления мышьяка

Коричневый рис содержит почти в 1,5 раза больше мышьяка, чем белый рис, и его высокий уровень может быть токсичным, особенно при большом потреблении.

Мышьяк не слишком опасен в малых количествах, но при беременности, когда высокий уровень мышьяка может увеличивать риск выкидыша, следует быть осторожными. Существует также потенциальный риск для кормящих грудью, ведь тяжелые металлы могут попадать в молоко.

Уменьшенное усвоение минералов

Коричневый рис содержит фитиновую кислоту – антипитательное вещество, препятствующее усвоению важных минералов, таких как железо, кальций и цинк. Однако важно отметить, что этот эффект проявляется только во время одного приема пищи и не влияет на усвоение минералов в других трапезах.

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