Стоит ли добавлять кунжутное масло в рацион: польза, которую часто недооценивают

Кунжутное масло – это популярный растительный продукт, который активно используется в азиатской кухне и постепенно приобретает популярность во всем мире. Оно ценится не только за свой выразительный вкус, но и за потенциальные полезные свойства для здоровья.

Диетологи отмечают, что это масло может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему и общее состояние организма при условии умеренного потребления. При этом важно понимать его особенности, питательную ценность и возможные ограничения в использовании, пишет parade.com.

Что такое кунжутное масло?

Кунжутное масло – это растительный жир, который получают из семян кунжута. Оно широко используется в азиатской кухне, в частности в Китае, Индии и Южной Корее.

Существует два основных вида:

Нерафинированное (светлое) кунжутное масло – имеет мягкий вкус и высокую температуру дымления (примерно 210°C), поэтому подходит для жарки, запекания.

кунжутное масло – имеет мягкий вкус и высокую температуру дымления (примерно 210°C), поэтому подходит для жарки, запекания. Жареное (темное) – имеет насыщенный ореховый аромат и используется преимущественно как финишная добавка к готовым блюдам.

Пищевая ценность (на 1 столовую ложку)

По данным USDA:

Калорийность: 120 ккал

Жиры: 13,6 г

насыщенные: 1,93 г



мононенасыщенные: 5,4 г



полиненасыщенные: 5,67 г

Что говорят эксперты?

"Кунжутное масло может быть полезным дополнением, если оно высокого качества и используется целенаправленно. Но, как и в случае со всеми жирами, главное – это баланс, источник и умеренность, а не чрезмерное потребление", – отмечает диетолог Марта Теран.

Также врач Ким Бойд добавляет: "В целом кунжутное масло может быть здоровым выбором в рамках сбалансированного рациона, особенно если им заменяют менее полезные жиры или ультраобработанные продукты".

Польза кунжутного масла

Поддержка сердца и холестерина

Кунжутное масло содержит ненасыщенные жиры, которые могут положительно влиять на сердечно-сосудистую систему. Исследования связывают такие жиры со снижением риска сердечных заболеваний и улучшением чувствительности к инсулину.

Диетолог Шона МакКуин объясняет: "Кунжутное масло может снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышать "хороший" (ЛПВП). Это связывают с содержанием фитостеролов – природных соединений с антиоксидантными свойствами".

Антиоксидантная защита

Масло содержит сезамол и сезамин – мощные антиоксиданты, которые могут уменьшать воспалительные процессы и оксидативный стресс. Также в нем есть жирорастворимые витамины A, D, E и K.

Витамин E помогает защищать клетки от повреждений свободными радикалами

Витамин K важен для свертывания крови и здоровья костей

Возможное влияние на давление

Благодаря сочетанию полезных жиров и антиоксидантов кунжутное масло может способствовать снижению артериального давления. В исследованиях его регулярное употребление было связано с уменьшением массы тела и окружности талии, что также положительно влияет на давление.

Возможные недостатки

Специалисты отмечают, что кунжутное масло безопасно для большинства людей, но имеет некоторые нюансы:

Оно очень калорийное, поэтому важно контролировать количество

Является одним из распространенных пищевых аллергенов

Может быстро окисляться и портиться

Шона МакКуин объясняет: "Если масло имеет неприятный запах, который иногда напоминает краску, его лучше не использовать. Чтобы избежать порчи, храните его в прохладном темном месте или даже в холодильнике – хотя тогда оно может немного помутнеть".

Также важно учитывать степень обработки: вариант холодного отжима содержит больше полезных веществ, но дороже, тогда как рафинированный – более стабилен, но менее насыщен антиоксидантами.

Как добавить кунжутное масло в рацион?

Эксперты советуют использовать его как часть разнообразного рациона с полезными жирами – оливковым маслом, орехами, семечками и рыбой. Рекомендуемое количество – примерно 1 столовая ложка в день, поскольку вкус у него достаточно насыщенный.

Как использовать:

в заправках для салатов

для готовых блюд (супов, овощей, лапши)

в маринадах с имбирем, чесноком и цитрусами

для быстрого обжаривания овощей или мяса

в качестве ароматической добавки к соусам

"Многие люди начали бы есть больше полезных продуктов, если бы чувствовали уверенность в новых вкусах. Кунжутное масло – отличный способ добавить блюдам характера", – заключает Шона МакКуин.

