Стоит ли добавлять кунжутное масло в рацион: польза, которую часто недооценивают
Кунжутное масло – это популярный растительный продукт, который активно используется в азиатской кухне и постепенно приобретает популярность во всем мире. Оно ценится не только за свой выразительный вкус, но и за потенциальные полезные свойства для здоровья.
Диетологи отмечают, что это масло может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему и общее состояние организма при условии умеренного потребления. При этом важно понимать его особенности, питательную ценность и возможные ограничения в использовании, пишет parade.com.
Что такое кунжутное масло?
Кунжутное масло – это растительный жир, который получают из семян кунжута. Оно широко используется в азиатской кухне, в частности в Китае, Индии и Южной Корее.
Существует два основных вида:
- Нерафинированное (светлое) кунжутное масло – имеет мягкий вкус и высокую температуру дымления (примерно 210°C), поэтому подходит для жарки, запекания.
- Жареное (темное) – имеет насыщенный ореховый аромат и используется преимущественно как финишная добавка к готовым блюдам.
Пищевая ценность (на 1 столовую ложку)
По данным USDA:
- Калорийность: 120 ккал
- Жиры: 13,6 г
- насыщенные: 1,93 г
- мононенасыщенные: 5,4 г
- полиненасыщенные: 5,67 г
Что говорят эксперты?
"Кунжутное масло может быть полезным дополнением, если оно высокого качества и используется целенаправленно. Но, как и в случае со всеми жирами, главное – это баланс, источник и умеренность, а не чрезмерное потребление", – отмечает диетолог Марта Теран.
Также врач Ким Бойд добавляет: "В целом кунжутное масло может быть здоровым выбором в рамках сбалансированного рациона, особенно если им заменяют менее полезные жиры или ультраобработанные продукты".
Польза кунжутного масла
Поддержка сердца и холестерина
Кунжутное масло содержит ненасыщенные жиры, которые могут положительно влиять на сердечно-сосудистую систему. Исследования связывают такие жиры со снижением риска сердечных заболеваний и улучшением чувствительности к инсулину.
Диетолог Шона МакКуин объясняет: "Кунжутное масло может снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышать "хороший" (ЛПВП). Это связывают с содержанием фитостеролов – природных соединений с антиоксидантными свойствами".
Антиоксидантная защита
Масло содержит сезамол и сезамин – мощные антиоксиданты, которые могут уменьшать воспалительные процессы и оксидативный стресс. Также в нем есть жирорастворимые витамины A, D, E и K.
- Витамин E помогает защищать клетки от повреждений свободными радикалами
- Витамин K важен для свертывания крови и здоровья костей
Возможное влияние на давление
Благодаря сочетанию полезных жиров и антиоксидантов кунжутное масло может способствовать снижению артериального давления. В исследованиях его регулярное употребление было связано с уменьшением массы тела и окружности талии, что также положительно влияет на давление.
Возможные недостатки
Специалисты отмечают, что кунжутное масло безопасно для большинства людей, но имеет некоторые нюансы:
- Оно очень калорийное, поэтому важно контролировать количество
- Является одним из распространенных пищевых аллергенов
- Может быстро окисляться и портиться
Шона МакКуин объясняет: "Если масло имеет неприятный запах, который иногда напоминает краску, его лучше не использовать. Чтобы избежать порчи, храните его в прохладном темном месте или даже в холодильнике – хотя тогда оно может немного помутнеть".
Также важно учитывать степень обработки: вариант холодного отжима содержит больше полезных веществ, но дороже, тогда как рафинированный – более стабилен, но менее насыщен антиоксидантами.
Как добавить кунжутное масло в рацион?
Эксперты советуют использовать его как часть разнообразного рациона с полезными жирами – оливковым маслом, орехами, семечками и рыбой. Рекомендуемое количество – примерно 1 столовая ложка в день, поскольку вкус у него достаточно насыщенный.
Как использовать:
- в заправках для салатов
- для готовых блюд (супов, овощей, лапши)
- в маринадах с имбирем, чесноком и цитрусами
- для быстрого обжаривания овощей или мяса
- в качестве ароматической добавки к соусам
"Многие люди начали бы есть больше полезных продуктов, если бы чувствовали уверенность в новых вкусах. Кунжутное масло – отличный способ добавить блюдам характера", – заключает Шона МакКуин.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.