Страх путешествий: что это такое и как его преодолеть

Ваша мечта об идеальном отпуске может стать значительно ближе благодаря определенным изменениям привычкам. Для многих мнение о путешествиях становится причиной серьезного стресса.

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Издание eatthis.com пообщалось с экспертом, чтобы узнать четыре шага, которые могут помочь снизить тревожность во время путешествий. Доктор Аниша Патель-Данн отмечает, что тревога во время путешествия может соответствовать общему определению тревоги, ведь это "хроническая обеспокоенность, которая может существенно повлиять на вашу повседневную жизнь".

Она объясняет, что во время путешествий люди сталкиваются с разными триггерами, вызывающими тревогу. Это может проявляться в изменении сна, аппетита, настроения, учащенном сердцебиении и ощущении потери контроля.

Если вы постоянно чувствуете тревогу во время путешествий, что мешает вам наслаждаться ими, доктор Патель Данн рекомендует обратиться к специалисту по психическому здоровью.

Качественная подготовка

Подготовка к путешествию может уменьшить чувство неуверенности, часто способствующее тревоге. "Сделайте все возможное, чтобы подготовиться к поездке, ведь это поможет снизить симптомы тревоги", - советует доктор Патель-Данн.

Например, если вы летите, попробуйте уехать в аэропорт заранее, чтобы избежать спешки. А если вы останавливаетесь в новой гостинице, свяжитесь с ними заранее, чтобы узнать детали.

Отвлечение

Иметь под рукой любимые занятия или игры может быть очень полезно. "Это поможет вам отвлечься, когда вы испытываете тревогу во время путешествия", – подчеркивает доктор Патель-Данн. К примеру, читайте книгу или играйте в игру на телефоне, когда находитесь в пути.

Визуализация

Представьте себя в том месте, куда вы путешествуете. "Это пляж с белым песком или вершины гор, представление о приятных моментах может успокоить вашу нервную систему", - отмечает эксперт. Важно освободиться от стресса и наслаждаться моментом.

Фокус на позитиве

Вместо того чтобы сосредотачиваться на худших сценариях, сосредоточьтесь на том, что может принести вам комфорт. Например, если вы беспокоитесь, чтобы не заблудиться, подготовьте альтернативные маршруты или держите под рукой запасной зарядное устройство для телефона. Общайтесь с друзьями, которые уже посещали это место, или присоединяйтесь к онлайн-группе путешественников для получения дополнительной информации.

Следуя этим советам, вы сможете снизить уровень тревоги и наслаждаться каждым мгновением своих путешествий.

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