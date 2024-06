Стройность без строгой диеты: 10 продуктов, которые нужно есть всегда

Соблюдение диеты для похудения не должно быть мукой. Эксперты рекомендуют выбирать такие продукты, которые доставляют удовольствие и могут стать частью вашего рациона на всю жизнь. Важно, чтобы эти продукты вам нравились, ведь это поможет снизить тягу к нездоровой пище. Наслаждаясь здоровой пищей, вы сможете легче соблюдать дефицит калорий и достичь желаемого результата, пишет Eat This Not That.

Какие продукты лучше есть в течение жизни

1. Цельнозерновой хлеб, макароны и злаки

Многие боятся есть хлеб, когда начинают работать над своими целями относительно здоровья, но хлеб может быть частью сбалансированной диеты. Глюкоза из хлеба и других углеводов является главным источником энергии для организма и помогает поддерживать работу мозга. Сочетание ломтика тоста из цельной пшеницы с авокадо и яйцом является отличным вариантом для завтрака, поскольку содержит здоровые жиры, сложные углеводы и белок. Включение завтрака в рацион поможет вам получить необходимую энергию и питательные вещества для успешного начала дня.

2. Тунец

Тунец является отличным источником нежирного белка с низким содержанием жира и калорий. Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием белка наиболее эффективны для похудения. Тунец содержит 29 г белка и всего 132 калории на порцию. Чтобы снизить потребление дополнительных калорий и жира, выбирайте тунец, приготовленный не в масле.

3. Замороженные овощи

Замороженные овощи – это отличный вариант для приготовления вкусной и полезной еды дома. Их собирают на пике спелости и бланшируют, чтобы сохранить яркий цвет и питательную ценность. Добавьте замороженные овощи на сковороду с небольшим количеством оливкового масла, приправьте чесночно-луковым порошком, соедините с зерном и нежирным белком для сбалансированного питания.

4. Яйца

Яйца – один из лучших продуктов для похудения благодаря высококачественному белку, обеспечивающему длительное чувство сытости. Они подходят даже для тех, у кого нет проблем с высоким уровнем холестерина. Исследования показывают, что употребление яиц на завтрак способствует снижению веса при диете с ограничением калорий. Кроме того, яйца на завтрак настраивают метаболизм на правильный путь, помогая дольше оставаться сытыми и уменьшая тягу к пище.

5. Фрукты

Фрукты не являются вредной пищей и не вызывают увеличения веса, но приобрели плохую репутацию среди экспертов. Однако ни одно исследование не подтверждает мнение о том, что их есть не следует. Напротив, исследования показывают, что люди, которые едят больше фруктов, имеют тенденцию весить меньше.

6. Темный шоколад

Темный шоколад содержит флавонолы, помогающие поддерживать чувствительность к инсулину, что может способствовать лучшему контролю уровня сахара в крови. Флавонолы в темном шоколаде также помогают повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП) и снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), что полезно для сердечно-сосудистого здоровья. Небольшое количество темного шоколада может удовлетворить тягу к сладкому, что помогает избежать переедания других сладостей с высоким содержанием сахара и калорий. Однако важно выбирать темный шоколад с содержанием какао 70% или более и избегать вариантов с добавленным сахаром и искусственными ароматизаторами.

7. Листовая зелень

Листовая зелень обладает очень низкой калорийностью, что позволяет потреблять большие порции без значительного увеличения калорийного содержания рациона. Это способствует ощущению сытости без переедания. Капуста, шпинат, зелень и мангольд являются одними из лучших овощей для похудения, содержат много важных витаминов (A, C, K) и минералов (железо, кальций, магний). Листовая зелень практически не содержит жиров и имеет очень низкое содержание углеводов, что делает ее идеальным компонентом диет.

8. Куриное филе

Куриная грудка почти не содержит жира, особенно если ее потреблять без кожи. Это делает его низкокалорийным, что помогает поддерживать дефицит калорий, необходимый для похудения. Она богата белоком, который помогает сохранять мышечную массу во время похудения. Белок также обеспечивает длительное ощущение сытости, уменьшая аппетит и снижая риск переедания. Куриную грудку легко готовить, и она хорошо сочетается с разнообразными овощами и цельнозерновыми продуктами. Это позволяет создавать сбалансированные и разнообразные блюда, что способствует длительному соблюдению диеты.

9. Бананы

Бананы содержат значительное количество клетчатки, калия, витамина B6 и витамина C, способствующих здоровому питанию и поддержанию организма во время диеты. Калий и глюкоза, который содержится в бананах, помогает предотвратить мышечные судороги и важен для нормального функционирования мышц. Это особенно полезно перед тренировкой, когда требуется дополнительная энергия и выносливость.

10. Малина

Современная диетическая культура создала страх перед фруктами из-за содержания сахара, но это необоснованно. Фрукты имеют большую пользу для здоровья, поскольку богаты клетчаткой, витаминами и минералами, необходимыми для поддержания организма. К примеру, одна чашка малины содержит 8 граммов клетчатки, которая помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Клетчатка способствует более длительной насыщенности и может уменьшить потребность или желание перекусить позже.

11. Ешьте... любимую пищу!

Важно понимать, что многие диеты ставят ограничения на любимые продукты, что может вести к нездоровому отношению к пище. Это может привести к перееданию и чувству вины. Лучше наслаждаться пищей, которая доставляет удовольствие, и позволять себе разнообразные продукты в пределах сбалансированной диеты. Запрещение определенных продуктов навсегда может повлечь за собой менталитет "все или ничего", что побуждает к перееданию. Важно слушать сигналы своего организма о голоде и сытости, чтобы избежать ощущения неприятности от переедания.

Совет диетолога

В следующий раз, когда вы едите, обратите внимание на то, как сильно вы чувствуете голод перед началом еды и как ваше тело реагирует на насыщение, когда вы начинаете насыщаться. У каждого из нас есть естественная шкала сытости, по которой организм определяет, когда мы наелись, но иногда мы не слышим ее сигналы из-за лишних отвлечений во время еды или ограничений, которые накладываются модными диетами. Лучший подход к достижению здоровых целей – быть кротким с собой, слушать свое тело и внимательно наблюдать, как еда влияет на ваши мысли и чувства.

