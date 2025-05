Свойства и преимущества: что следует знать об употреблении бразильского ореха

Бразильские орехи часто остаются в тени миндаля, кешью и грецких орехов, хотя их польза для здоровья стоит особого внимания. Их следует добавлять в перекусы и блюда, ведь за их крепкой кожурой скрывается настоящее сокровище и источник питательных веществ.

Видео дня

Всего один бразильский орех обеспечивает двойную норму селена в день — элемента, который поддерживает здоровье щитовидной железы и укрепляет иммунитет. Почему вам нужно съедать хотя бы 1-2 ореха в день и какую пользу можно получить от этого ореха, рассказали в Eat This, Not That.

Исследование о свойствах бразильского ореха

Согласно исследованию, которое было опубликовано в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, поддерживать здоровье щитовидной железы помогает достаточное количество селена в рационе. В частности, в регионах с его недостатком риск гипотиреоза и аутоиммунных нарушений возрастает почти на 70%, а потому добавление в рацион природных источников селена, таких как бразильские орехи, может стать простым способом снизить этот риск.

Кроме того, даже при заболеваниях вроде болезни Грейвса, более низкий уровень селена в крови был обнаружен у тех, кто имел осложнения в функционировании щитовидной железы. Таким образом, можно утверждать, что регулярное потребление продуктов, богатых селеном, помогает поддерживать гормональный баланс и защитить щитовидную железу от сбоев.

Возможные риски употребления селена

Избыток селена в организме может навредить вашему здоровью. Всего один бразильский орех содержит 68-91 мкг селена, тогда как дневная норма составляет лишь 55 мкг. А потому, хотя добавлять эти орехи в рацион полезно для щитовидной железы, важно следить за их количеством.

Регулярное переедание бразильских орехов может вызвать интоксикацию, которая сопровождается выпадением волос, слабостью мышц, тошнотой и проблемами с сердцем или почками. Чтобы получить пользу без риска, ограничьтесь 1-2 орехами в день.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие орехи могут снимать воспаление.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.