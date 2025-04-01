Сыр, который вреден для сердца: объяснение диетолога

Ваше сердце требует особого внимания, когда речь идет о питании. Выбор продуктов может оказать значительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы, а некоторые из них могут быть даже опасными.

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Среди таких продуктов есть сыр, в частности сливочный, который, как утверждают диетологи, может нанести серьезный вред. Издание eatthis.com рассказывает, почему следует ограничить потребление сливочного сыра.

"Сыр может быть частью здорового рациона для сердца, если соблюдать правильные порции и употреблять его в рамках сбалансированной диеты. Но среди всех видов сыра, сливочный сыр – наименее полезен для сердца", – объясняет диетолог Лорен Манакер.

Манакер добавляет, что этот сыр содержит множество насыщенных жиров, а вот микроэлементов в нем немного. К примеру, в 2 столовых ложках сливочного сыра 87% калорий приходится на жиры. В общей сложности это 10 граммов жира, что составляет 15% рекомендуемой суточной нормы, а из них 5,9% – насыщенные жиры, это равно 30% вашей суточной нормы.

Кроме того, порция сливочного сыра содержит 29 миллиграмм холестерина. Если у вас есть проблемы с сердцем, рекомендуется ограничить потребление холестерина до 300 мг в день. Две ложки кажутся не столь уж вредными, но если вы потребляете сливочный сыр регулярно, это может быть проблемой.

Еще один минус – сливочный сыр часто употребляется вместе с продуктами, которые тоже не приносят пользы сердцу.

"Мы часто рассматриваем не отдельные продукты, а всю диету в целом. Важно обращать внимание на то, как использование сливочного сыра вписывается в ваш общий рацион. Иногда можно позволить себе сливочный сыр, но чрезмерное его потребление – не самый лучший выбор для сердца", – добавляет Манакер.

Если вы используете сливочный сыр в тостах или для соуса, лучше выбирать более здоровые варианты. Обратите внимание на варианты с меньшим содержанием жира и без добавленного сахара. К примеру, в ароматизированные сливочные сыры с ягодами и корицей добавляют лишний сахар. Проверяйте этикетку на наличие консервантов и кукурузного сиропа – если есть, лучше выбрать другой продукт.

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