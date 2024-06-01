Сжигаем жир на ногах: эффективная 10-ти минутная тренировка для внутренней части бедер
Многие женщины стремятся иметь внутренние мышцы бедра в тонусе и очерченные. Эту часть мышц называют аддукторами. Кроме эстетических преимуществ, это также важно для стабилизации таза, укрепления тела и предотвращения травм коленного сустава.
К счастью, существует 10-ти минутная тренировка, направленная на внутреннюю поверхность бедер, которую можно выполнять лежа на полу. Eatthis рассказал о лучших упражнениях, которые помогут вам быстро сжечь жир на ногах.
Подготовка к тренировкам
Чтобы подготовиться к этой жиросжигательной тренировке, начните с того, что лягте на правую сторону, опершись на изогнутую в локте правую руку. Согните левую ногу и поставьте ее на пол за правым коленом. Вытяните правую ногу к правому углу коврика и вытяните стопу.
Подъемы ног (10 повторений)
Из исходного положения, описанного выше, поднимите правую ногу как можно выше, задействуя при этом аддукторы. Задержитесь на миг в верхней точке, приблизительно под углом 45 градусов для активации мышц, а затем медленно опустите, но не до конца. Повторяйте движения.
Импульсы для ног (10 повторений)
Удерживая ногу на самой высокой высоте (по крайней мере, под углом 45 градусов), пульсируйте ногой вверх и вниз. Эти импульсы должны быть очень малы.
Сгибание и разгибание ног (10 повторений)
Снова держите ногу в самой высокой точке и начинайте сгибать колено примерно на 5 см, а затем выпрямляйте его. Вы должны начать ощущать сильную активацию во внутренней части бедер.
Вращение ногами (10 повторений)
Держа ногу приподнятой, поворачивайте ее стопу к потолку, а затем назад. Это движение предполагает одновременное вращение бедра и стопы.
Ножницы (10 повторений с финальным содержанием)
Чтобы ваши мышцы "горели", лягте на спину и вытяните левую руку вверх. Поднимайте правую ногу и тянитесь рукой к лодыжке, чтобы ее обхватить одновременно задействуя пресс. Опустите ногу вниз и заведите руку над головой. Выполните еще девять повторений, а на последнем задержитесь в поднятом положении на четыре секунды.
После завершения упражнения обязательно выделите время на растяжку "бабочкой", чтобы раскрыть внутреннюю поверхность бедер. Помните, что постоянные тренировки в сочетании со здоровым питанием – это лучший подход для сжигания жира и достижения рельефных мышц.
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