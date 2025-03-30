Табата для похудения: тренировка, которая заставит ваше тело работать на максимум
Табата – это тренировка, которая завоевала популярность благодаря своей эффективности. Всего за несколько минут интенсивных упражнений можно значительно улучшить свою физическую форму и ускорить процесс похудения.
Этот метод основан на высокой интенсивности, что позволяет максимально использовать каждую секунду тренировки. Если вы ищете способ быстро и эффективно добиться фигуры своей мечты, Табата станет вашим идеальным вариантом, пишет eatthis.com.
Что такое тренировка Табата?
Если вы еще не знакомы с этой тренировкой, готовьтесь к эффективному и интенсивному способу попотеть. По информации Кливлендской клиники, Табата – это метод высокой интенсивности, основанный на интервальных тренировках (ВIIT), включающий быстрые и сложные упражнения для максимального эффекта.
Как Табата влияет на ваше тело?
Тренировка Табата способствует значительному ускорению метаболизма, улучшает общую выносливость и помогает нарастить мышечную массу. Как объясняет сертифицированный тренер Джеки Смит, Табата является одной из форм тренировок ВIIT, но еще с большей интенсивностью: выполнение упражнений на максимальных скоростях с короткими перерывами для отдыха.
"Табата-тренировка очень эффективна. Она не занимает много времени, не требует специального оборудования, быстро увеличивает пульс, улучшает метаболизм и сжигает калории", – отмечает Смит.
Заниматься такой тренировкой очень просто, и она подходит для любого распорядка дня. По словам тренера, в программе есть одно упражнение на каждый раунд, а сам тренировочный процесс длится максимум 20 минут.
Почему Табата эффективна для похудения?
Если ваша цель – похудеть, ускорить тонус и достичь идеальной формы, Табата будет отличным выбором. "Этот тип тренировок идеально подходит для похудения, поскольку анаэробный характер упражнений позволяет сжигать больше калорий во время и после тренировки", – объясняет Смит.
Однако тренер также отмечает, что женщинам лучше выполнять тренировку Табата в определенные периоды менструального цикла. В частности, это следует делать во время овуляции или фолликулярной фазы, когда организм имеет больше энергии. В настоящее время ваши гормоны поддерживают наиболее эффективное сжигание калорий. Тренировки во время менструальной или лютеиновой фазы могут привести к повышению уровня воспаления и увеличить накопление жира.
Самые эффективные упражнения для тренировок Табата
Как большой поклонник упражнений на полу с собственным весом, Смит предлагает включать в тренировку Табата следующие движения:
- Берпи
- Прыжки с выпадами
- Прыжки в приседании
- Альпинисты
- Отжимание
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