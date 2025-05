Тахини: пищевые свойства и способы употребления продукта

Если любите хумус благодаря его вкусу, вы можете улучшить его и текстуру и поднять на новый уровень, добавив к нему тахини. Именно эта кунжутная паста делает текстуру кремовой, а вкус глубоким, превращая обычный нут в нечто особенное.

Что именно стоит знать о тахини и какие преимущества для здоровья можно получить, употребляя этот продукт? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Какие полезніе свойства пасты?

Тахини — это не только основа для хумуса, но и вкусная заправка к салатам и соусам, которую также можно добавлять в десерты. Его насыщенный вкус прекрасно сочетается с овощами, зерновыми и мясом. Кроме того, эта паста содержит полезные жиры, кальций и белок.

Какие полезные свойства может предложить?

Тахини — это настоящий суперфуд для вашего здоровья. Всего 1 столовая ложка содержит ключевые витамины группы B, кальций, магний, цинк, медь и марганец, которые необходимы для энергии, здоровой кожи, мозга и костей. Кроме того, благодаря высокому содержанию белка, антиоксидантов и полезных жиров тахини поддерживает сердце, снижает уровень холестерина и борется с воспалением.

Какая разница между кунжутом и пастой?

Чтобы получить максимум пользы из кунжута, лучше выбирать тахини, а не целые семена. В форме пасты организм легче усваивает питательные вещества, ведь твердая оболочка семян уже измельчена и готова к включению в другие блюда.

Что можно приготовить из тахини?

Эта паста вполне универсальна. Ее можно добавлять в салаты, овощи, супы, соусы или даже десерты. Она также подходит как альтернатива арахисовому маслу, особенно для тех, кто избегает орехов. Тем не менее имейте в виду, что она может вызвать аллергию на кунжут.

