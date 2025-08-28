Тайная жизнь инструкторов Peloton: что скрывают звезды спорта

Инструкторы Peloton давно стали настоящими звездами фитнеса и социальных сетей, но об их жизни и работе известно не все. Они ежедневно мотивируют миллионы людей и одновременно поддерживают собственную невероятную физическую форму.

За их привлекательной внешностью и харизмой скрываются часы подготовки, тренировок и секретов успеха. Издание eatthis.com раскроет интересные детали о работе и жизни инструкторов Peloton, которые удивят даже самых преданных фанатов.

Высокие доходы и бонусы

Хотя Peloton не раскрывает точные зарплаты, по данным Bloomberg Businessweek, инструкторы получают солидную компенсацию, включая оклад и бонусы за эффективность.

"В прошлом году один из инструкторов получил шестизначную зарплату и бонус. По словам источников, опытные инструкторы зарабатывают более 500 000 долларов в год, не считая доходов от спонсорства", – отмечал журнал.

Фанаты, которые влюбляются

Некоторые пользователи Peloton "влюбились" в своих инструкторов. Инструктор Джесс Кинг прокомментировала: "Я глубоко благодарна и тронута тем, что могу быть частью жизни людей". В то же время она добавила, что со временем начала узнавать определенные имена пользователей, которые посещают только ее занятия.

Подготовка к преподаванию – это тяжелая работа

Лианн Гейнсби, инструктор Peloton, рассказывает, что перед устройством на работу прошла 10-недельный интенсив, чтобы научиться одновременно крутить педали и общаться с классом. "В студии четыре камеры, и трудно естественно использовать их и контролировать пространство", – говорит она.

Даже сегодня Лианн тренируется более пяти раз в неделю вне занятий. "Я готовлюсь к каждому уроку не как к тренировке, а как к развлекательному продукту. Давайте думать не о фитнес-центре с камерами, а о телевизионном стриминговом центре, снимающем фитнес-контент", – добавляет она.

Внезапные увольнения инструкторов

В 2019 году популярная Дженнифер Джейкобс покинула Peloton без объяснения причин. Поклонники предполагали, что это связано с конфликтами с участниками. Также в прошлом году инструктор Оливер Ли покинул компанию, а его контент исчез с сайта. Peloton отметил: "Из уважения к его конфиденциальности мы не можем делиться подробностями".

Уход за внешностью и секреты макияжа

Инструкторы уделяют внимание каждой детали своего вида. Кендалл Тул рассказывает: "Я использую пудру поверх тонального крема, чтобы все держалось на месте, и добавляю подводку для глаз для завершенного образа".

Тренер Оливия Амато добавляет: "Помаду наношу последним шагом перед занятием. Использую еще праймер и подводку".

Стресс во время прослушиваний

Для многих инструкторов прослушивания – нервный процесс. Челси Джексон Робертс говорит: "Быть в комнате в одиночестве совсем другое, чем преподавать перед студентами".

Собственная подготовка к урокам

Инструкторы Peloton самостоятельно составляют планы занятий. Тренер Кендалл Тул рассказала, что на подготовку одного урока тратит около двух часов.

