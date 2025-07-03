Тело мечты: какие упражнения выполняют профи, чтобы быть в форме

Если вы хотите сформировать рельефное и сильное тело, недостаточно просто поднимать вес в зале. Эффективное наращивание мышц требует сочетания грамотно построенной тренировки, сбалансированного питания и полноценного отдыха.

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Издание eatthis.com опубликовало базовую силовую программу от фитнес-тренеров, которая поможет вам достичь желаемых результатов. Следуя советам экспертов, вы сможете значительно улучшить свою физическую форму и ускорить мышечный рост.

По словам тренера Ронни Гарсии, упражнения, включающие несколько групп мышц одновременно, чрезвычайно эффективны для мышечного роста. Однако он также подчеркивает: изолированные упражнения тоже важны, когда нужно проработать конкретную зону.

"Баланс в питании, рациональный отдых и сон существенно влияют на физическую форму. Особенно следует следить за достаточным потреблением белков, жиров и углеводов. Именно белок отвечает за регенерацию и развитие мышечных волокон. И хотя часто об этом забывают, полноценный сон – незаменимое условие для восстановления и роста мышц", – отмечает Гарсия.

Другой тренер, Томас Спигнер, также обращает внимание на важность не только тренировочного процесса, но и всего, что происходит вне зала.

"Физическую форму формирует не только тренировки. Результат зависит от качественного питания, гидратации и отдыха. После занятия я всегда выпиваю протеиновый коктейль, обычно за 30-60 минут до основного приема пищи. Блюдо после тренировки всегда включает белок, медленные углеводы (или крахмал) и овощи, а также много жидкости. А перед сном я принимаю BCAA для поддержки восстановления мышц", – говорит он.

Программа тренировки

Гарсия делится примером эффективного комплекса, в котором гармонично сочетаются базовые движения и изоляционные упражнения. Он подчеркивает важность прогрессивной нагрузки – постепенного увеличения веса, количества повторов или сложности движений, что обеспечивает постоянный рост мышечной массы.

1. Приседания

Начинайте из позиции стоя, ноги – чуть шире плеч. Руки можно вытянуть вперед, положить на бедра или оставить вдоль тела. Медленно сгибайте колени, отводя таз назад, словно собираетесь сесть на воображаемый стул. Опускайтесь, пока бедра не станут параллельно полу или чуть ниже. Затем мощно оттолкнитесь пятками и вернитесь в исходное положение.

2. Становая тяга

Встаньте прямо, ноги – на ширине плеч. Возьмите гантели (по одной в каждую руку) нейтральным хватом. Напрягите пресс, немного согните колени и, сохраняя спину ровной, медленно наклоняйтесь вперед, проводя гантели вдоль ног вниз. Когда дойдете до предела растяжения, напрягите мышцы ягодиц и вернитесь в исходное положение.

3. Жим гантелей над головой

Начните стоя, ноги – на ширине плеч. Держите гантели на уровне плеч, ладони направлены вперед. С напряженным корпусом выжимайте гантели вверх, пока руки не выровняются полностью. Затем медленно опустите вес обратно до исходной позиции.

4. Подтягивания

Станьте под перекладиной и возьмитесь за нее хватом сверху, руки чуть шире плеч. Согните локти и поднимитесь, пока подбородок не превысит перекладину. Затем плавно опуститесь вниз. Выполняйте упражнение с контролем.

5. Сгибание ног в тренажере

Сядьте на тренажер для сгибания подколенных сухожилий так, чтобы поясница и ягодицы плотно прилегали к спинке. Ноги зафиксируйте между валиками. Медленно сгибайте колени, преодолевая сопротивление, и опускайте валики вниз. Задержитесь в нижней точке, после чего вернитесь в исходное положение.

6. Пуловеры с гантелью

Лягте на горизонтальную скамью, ноги – крепко стоят на полу. Держите одну гантель обеими руками над грудью, руки прямые. Медленно, с контролем, опускайте гантель назад – за голову, – чувствуя растяжение в спине. Затем вернитесь в исходное положение.

"Когда вы выполняете упражнения с постепенным усложнением, это создает необходимый стресс для мышц, провоцируя гипертрофию – увеличение их объема. Методы, такие как дроп-сеты, сеты с паузами или эксцентричная нагрузка, эффективно способствуют росту. Такие тренировки выполняются в четкой технике с фиксированными периодами отдыха – и именно это дает результат", – отмечает Гарсия.

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