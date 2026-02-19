Теннисный мяч против деменции: простой тест, который может предупредить о риске

Деменция остается одной из самых распространенных причин когнитивного спада в мире, и ее раннее выявление имеет решающее значение. Ученые все чаще обращают внимание на неочевидные физические маркеры, которые могут сигнализировать об изменениях в работе мозга.

Один из таких простых способов самопроверки связан с обычным теннисным мячом и силой сжатия кисти. Врачи объясняют express.co, почему этот показатель может быть важным индикатором риска развития деменции.

Несмотря на то, что такой домашний тест не способен поставить диагноз, он помогает обратить внимание на возможные изменения. Исследования показывают: слабый хват ассоциируется с более высоким риском когнитивного спада и развития деменции.

Невролог и эпилептолог Байбинг Чэнь объяснил, что сила кисти является отражением сложного взаимодействия мозга и тела. Он отметил: "Одним из самых простых и самых сильных физических маркеров старения мозга и риска развития деменции в будущем является сила сжатия. Это не означает, что сила сжатия является диагностическим показателем деменции, и это не означает, что слабые руки вызывают деменцию, но это означает, что сила сжатия является показателем того, насколько хорошо мозг и тело взаимодействуют".

По словам врача, даже простое сжимание руки требует четкой координации нервной системы, мышц, кровообращения и сенсорных сигналов.

"Ваш мозг должен координировать нервы, мышцы, ощущения, время и кровоток, чтобы просто сжать вашу руку, и когда эта система не так сильна, это часто отражает низкую общую устойчивость мозга", – добавляет врач.

Специалист подчеркивает, что изменения могут происходить постепенно и незаметно. "При некоторых типах деменции, особенно сосудистой деменции или болезни телец Леви, двигательные изменения, такие как сила или замедление, могут появляться рано. Но при болезни Альцгеймера проблемы с памятью обычно проявляются первыми", – говорит невролог.

В то же время он предостерегает от паники: "Многие люди со слабым хватом никогда не развивают деменцию".

В своей практике врач чаще слышит жалобы вроде: "я чаще бросаю вещи", "мои руки быстрее устают" или "я стал медленнее выполнять ежедневные дела", а не прямую формулировку о слабости хвата.

Как проверить силу сжатия дома?

Для точного измерения используют ручной динамометр. Однако для предварительной самооценки достаточно теннисного или антистрессового мяча.

Как выполнить тест:

станьте или сядьте ровно, держа спину прямой, а стопы – на полу;

вытяните руку вперед;

максимально сильно сожмите мяч;

удерживайте напряжение 15-30 секунд;

повторите трижды каждой рукой.

Обращайте внимание, как долго вы можете поддерживать максимальное сжатие и чувствуете ли быструю усталость.

По данным исследований, ориентировочными критическими показателями считаются около 22 кг для мужчин и 14 кг для женщин – более низкие значения могут ассоциироваться с повышенным риском смертности и когнитивных нарушений. Точные нормы зависят от возраста и пола.

Что показывают исследования?

Большой массив данных, в частности из UK Biobank, где анализировали информацию более 190 тысяч взрослых, продемонстрировал: снижение силы хвата на 5 кг связано с ростом риска развития деменции на 12-20%.

Особенно показательны результаты для людей среднего возраста (40-70 лет). Если в этот период наблюдается слабый хват, спустя примерно десятилетие чаще фиксируют когнитивное ухудшение. Наиболее выраженная связь прослеживается при сосудистой деменции, где мышечная слабость коррелирует с поражением мелких сосудов мозга.

Лица с самыми низкими 20% показателей силы сжатия имеют на 72% более высокий риск развития деменции по сравнению с теми, кто входит в группу с лучшими показателями.

Распространенные ранние симптомы деменции

По информации National Health Service, к ранним признакам относятся:

ухудшение памяти;

трудности с концентрацией;

сложности в выполнении привычных ежедневных задач (например, подсчет сдачи во время покупок);

трудности с подбором слов или поддержанием разговора;

дезориентация во времени и пространстве;

изменения настроения.

