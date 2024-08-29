Тилапия: стоит ли включать эту рыбу в свой рацион

Тилапия занимает четвертое место среди самых популярных морепродуктов после креветок, тунца и лосося. Несмотря на это, ее нельзя назвать самой полезной рыбой из-за недостатка омега-3 жирных кислот, которые важны для сердца, и высшее содержание омега-6 жиров по сравнению даже с беконом.

Негативная репутация тилапии возникла после публикации отчета Министерства сельского хозяйства США в 2009 году, где было отмечено, что рыба, импортируемая из Китая, выращивалась в загрязненных водоемах и кормилась навозом животных. Хотя эти заявления подлежат дискуссии, расследование Washington Post в 2016 году установило, что тилапия не потребляет кал, пишет eatthis.com.

Эксперт Тайлер Айзек объясняет, что навоз используется в прудах не как корм, а как удобрение для водорослей и планктона, являющихся природной пищей для рыбы.

Seafood Watch из Монтерейского аквариума оценивает морепродукты по критериям ответственного отлова и выращивания. Относительно тилапии, у них есть девять различных вариантов, из которых три получили рейтинг "лучший выбор". Это означает, что эти морепродукты должны быть приоритетом при покупке, поскольку их отлов или выращивание минимально влияет на экологию. Еще шесть вариантов тилапии имеют статус "хорошая альтернатива", что свидетельствует о возможных вопросах относительно способа отлова или выращивания.

Преимущества

Тилапия доступна, недорога, ее легко найти в продаже. Она имеет низкое содержание жира и богата белоком, который способствует росту мышц и сжиганию жира. Хотя омега-3 в тилапии меньше, чем у некоторых других рыб, она все же содержит некоторое количество этих полезных жирных кислот, которые могут улучшить здоровье сердца, улучшить настроение и стимулировать метаболизм.

Недостатки

Эта рыба не идеальный выбор для здорового питания. Большая часть тилапии, продаваемой в магазинах, выращена на фермах, и такая рыба обычно менее полезна, чем выловленная в природе. Также тилапия имеет высокое содержание омега-6 жирных кислот, которые, в отличие от омега-3, могут способствовать воспалению в организме, повышая риски сердечных заболеваний и метаболических нарушений.

Как правильно ее употреблять?

Если вам нравится вкус тилапии, ограничьте его потребление. Рекомендуется разнообразить рацион, добавив к нему другие виды рыб, таких как лосось, тунец, палтус или треску. Например, исследование, опубликованное в International Journal of Obesity, показало, что участники, потреблявшие три порции лосося в течение четырех недель, потеряли в среднем на 1,5 кг больше, чем те, кто употреблял такое же количество калорий, но без лосося. Ученые отмечают, что жирные кислоты омега-3, присутствующие в лососе, могут снизить риск аритмий, уровень триглицеридов и улучшить кровяное давление.

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