Токсическое похудение: почему ограничение является ложной стратегией

Наукой подтверждено, что диеты, основанные на ограничении в еде не оказывают длительного эффекта. И хотя временный эффект может быть потрясающим, однако такая практика не является устойчивой для организма и вполне способна навредить здоровью.

Для достижения наилучших результатов следует сосредоточиться на сбалансированном питании, заботясь о здоровье и не поддаваясь быстрым решениям. Какого вреда для здоровья можно избежать, избегая диетических трендов, рассказали в Eat This, Not That.

Токсичное питание вредит физическому здоровью

Вместо улучшения здоровья, ограничение часто дает обратный эффект. Организм повышает уровень грелина (гормона голода) и снижает лептин (гормон насыщения), заставляя вас чувствовать себя постоянно голодными. В таком режиме "выживания" тело начинает накапливать энергию, затрудняя похудение. А потому сбалансированное питание без жестких ограничений является лучшим выбором для здоровья.

Вред для психологического здоровья

Ваше физическое и психическое здоровье тесно связаны между собой, а потому нехватка нужных питательных веществ может ухудшать ваше самочувствие. Когда вы запрещаете себе есть определенные продукты, мозг реагирует стрессом и усиливает желание. Это естественный механизм защиты, который заставляет вас думать о еде ещё больше. А потому, чтобы оставаться продуктивными и здоровыми, обеспечьте своему телу достаточное питание.

Здоровье — это не обязательно про худобу

Худобу обычно ассоциируют со здоровьем и успехом, однако намеренное похудение редко дает долговременные результаты. Здоровая жизнь базируется на сбалансированном питании, подвижности и психическом благополучии, а не на ограничениях.

Ограничение приводит к нездоровым пищевым привычкам

Ограничение пищи или целых групп продуктов может привести к перееданию, стрессу и потере связи с собственными сигналами голода и сытости. Кроме того, постоянные диеты с жесткими правилами только повышают уровень кортизола, что способствует воспалениям в организме. Вместо таких ограничений важно прислушиваться к своему телу и питаться сбалансировано.

Токсичные диеты лишают понимания сигналов тела

Строгие диеты и ограничения в еде мешают слушать сигналы голода и насыщения, что ухудшает доверие к собственному телу. Недостаточное количество пищи может вызвать гормональный дисбаланс, в частности повышение уровня грелина, который вызывает чувство голода. Также, во время диеты из-за стресса растет уровень кортизола, ухудшается сон, уровень энергии и сахара в крови. Это может привести к дефициту важных питательных веществ и проблемам со здоровьем.

Строгие диеты — источник стресса

Еда не должна вызывать стресс, а должна быть источником удовольствия и энергии. Спокойное отношение к питанию помогает установить здоровый баланс и доверие к собственному телу. Кроме того, когда мы перестаем придерживаться жестких правил, организм сам стремится к разнообразным продуктам, включая овощи и фрукты. Это уменьшает желание к постоянному употреблению тяжелой пищи, например пицца или сладости и улучшает самочувствие.

Вред для веса тела

Частые диеты и колебания веса могут нанести больше вреда, чем поддержание стабильного, даже высокого веса. Такие диеты повышают уровень кортизола, негативно влияют на теломеры ДНК, что ускоряет старение. Кроме того, ограничения снижают метаболизм и могут вызвать расстройства пищевого поведения.

Диета не меняет гены

Вес, который ваше тело поддерживает естественным образом, обусловлен не только образом жизни, но и наследственностью. Исследования показывают, что организм часто функционирует лучше всего на своем естественном весе, а потому избыточный вес не всегда является исключительно вашей виной.

Недостаток основных питательных веществ

Вместо того чтобы исключать продукты, стоит сосредоточиться на добавлении полезной пищи, например фруктов, овощей, цельного зерна и белка. Кроме того, исключение целых групп продуктов часто лишает организм важных питательных веществ. Помните, что баланс в рационе поддерживать проще, чем строгие ограничения.

