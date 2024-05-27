Всего лишь один зубчик в день: какую пользу может иметь употребление чеснока

Чеснок включает в себя большое количество необходимых организму человека питательных веществ. Речь идет о витаминах С, В6, минералах (марганец, кальций, железо, фосфор, калий, медь и селен).

Об этом сообщил врач Крис Завоз. Он рассказал, что это растение известно своими биологически активными соединениями, в частности алицином (содержит серу, которая придает чесноку его характерный запах и является полезным для здоровья), алииназом (фермент, он превращает алиин в алицин при измельчении чеснока) и органо-серными ( образуется при разрушении алицина, обладают различными оздоровительными свойствами).

Суточная норма потребления чеснока

Эта норма может изменяться в зависимости от состояния здоровья, личных предпочтений и существующих заболеваний. В ВОЗ рекомендуют употреблять от 2 до 5 граммов чеснока в день (около одного зубчика). Этого количества достаточно для того, чтобы извлечь пользу, не вызывая побочных эффектов.

Чувствительность к чесноку

Некоторые люди могут быть чувствительны к чесноку, в то время как чрезмерное потребление может привести к появлению желудочно-кишечного дискомфорта и неприятному запаху изо рта. Более того, людям с заболеваниями или тем, кто принимает некоторые лекарства, следует проконсультироваться с гастроэнтерологом перед началом употребления чеснока.

Врач советует включать чеснок в рацион как часть здорового питания, в то время как не нужно полагаться только на его потенциальную пользу от употребления в большом количестве.

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