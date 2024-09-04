Тонкая талия и подтянутый живот: 5 эффективных упражнений на полу

Сожжение лишнего жира на животе – одна из главных целей большинства тренировочных программ. Для достижения этой цели важно соблюдать определенные принципы: питание с уменьшенным калорийным содержанием, регулярное выполнение силовых упражнений, кардиотренировок и соблюдение активного образа жизни.

Добавление к вашей программе упражнений на полу может стать отличным дополнением для борьбы с дряблостью живота. Об этом пишет издание eatthis.com.

Избыточный жир не только портит вашу фигуру, но и повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, рака груди и проблем с желчным пузырем. Чтобы предотвратить эти негативные последствия, следует уделять минимум 30 минут ежедневной физической активности умеренной или высокой интенсивности.

Одной из частых ошибок во время тренировок является выполнение множества подъемов корпуса, приседаний и наклонов с целью избавиться от жира на животе. Однако локальное сжигание жира не работает так, как кажется. Правильные упражнения для пресса могут укрепить мышцы этой области, улучшая кровообращение, что в свою очередь способствует более эффективному высвобождению жировых клеток.

Добавьте эту программу упражнений к своим тренировкам, чтобы эффективно бороться с дряблостью живота. Следуйте по 3-4 подхода каждого упражнения, и результат будет заметен не только летом, но и долгосрочно.

Развертывание с колесным тренажером для пресса

Начните, стоя на коленях на полу, держа руками колесный тренажер для пресса. Покидая корпус напряженным, а ягодицы сжатыми, постепенно выполняйте движение вперед, извлекая тело как можно дальше. Когда вы достигнете максимума, выдохните и вернитесь в исходную позицию. Повторите упражнение 10-15 раз.

Боковая планка с поворотом

Займите позицию боковой планки, при этом плечо должно быть на одной линии с локтем, а ноги поставлены друг на друга. Держите кор напряженной и сожмите ягодицы. Оберните верхнюю руку под телом, поворачиваясь назад, при этом сжимая лопатку. Выполните 8-10 повторов на каждую сторону.

Подъемы ног лежа

Лежа на спине, прижмите ребра к полу. Держите ноги прямыми, приподнимая их к голове, максимально сжимая пресс. Медленно опустите ноги под контролем. Выполните 10-15 повторений.

Приседания Джанды

Лежа на спине с согнутыми коленями и пятками, прижатыми к твердой поверхности, производите подъем корпуса. Во время подъема активно сжимайте мышцы пресса и выдыхайте воздух. Опускайтесь медленно под контролем. Повторите 8-10 раз.

Ранее OBOZ.UA опубликовал комплекс упражнений по укреплению и подтягиванию мышц живота.

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