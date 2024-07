Топ-10 привычек, мешающих вам быть здоровыми и стройными

Даже если вы сейчас в форме и здоровы, это не обязательно означает, что ваши ежедневные так называемые хорошие привычки помогут вам поддерживать свое благополучие в будущем.

Поэтому узнайте об ошибках, которые вы можете совершать, и о том, как их избежать, предлагает Eat This Not That.

Вы пьете из пластиковых бутылок

Вам следует серьезно подумать о замене одноразовой бутылки на многократную, без бисфенола А. Бисфенол А, обычно называемый BPA, может негативно влиять на фертильность как у мужчин, так и у женщин, а также его связывают с ожирением.

Вы не пьете зеленый чай

Зеленый чай устраняет дряблость. Исследователи приписывают свойства сжигания жира зеленого чая катехинам, в частности, EGCG — названию группы антиоксидантных соединений, которые жарят жировую ткань, активизируя метаболизм, усиливая высвобождение жировых отложений из жировых клеток (в частности в области живота), а затем ускоряя повысить способность печени сжигать жир.

Вы не ложитесь вовремя спать

Большинство из нас не получает достаточное количество глаз. С течением времени это может привести к увеличению веса, тревоги, депрессии и резистентности к инсулину, что может спровоцировать диабет 2 типа, высокое кровяное давление и сердечные заболевания. Хороший ночной отдых способствует выработке гормонов, сжигающих жир, поэтому приоритетом должно стать семь-восемь часов сна каждый вечер.

Вы выбираете неправильные диеты

Если вы только что перешли к палео или низкоуглеводной диете, будьте осторожны. Часто диеты, исключающие целые группы продуктов, не обеспечивают сбалансированности и умеренности, необходимые для соблюдения плана здорового питания на протяжении всей жизни.

Вы переедаете

То, что ваша еда здорова, не значит, что вам не нужно контролировать порции. Помните, даже полезная еда имеет калории! Половина вашей тарелки должна быть заполнена овощами, а оставшаяся половина должна содержать порцию нежирного белка размером с мобильный телефон, порцию зерна размером с кулак и немного жира размером не более чем ваш указательный палец.

Вы не проверяетесь на предмет дефицита питательных веществ

Хотя во время ежегодного осмотра вас могут проверить на высокий уровень холестерина или диабета, врачи обычно не проверяют и не ищут физические признаки дефицита питательных веществ, что может быть опасно.

Вы избегаете полезных жиров

Потребление полезных жиров, таких как семена льна и орехи, действительно может помочь вам похудеть и оставаться здоровыми. Жиры не только помогают нам усваивать многие витамины из нашего рациона, но они также помогают нам дольше оставаться сытыми, что может помочь нам похудеть.

Вы не спрашиваете в ресторанах, из чего приготовили ваше блюдо

Шеф-повара часто добавляют жир и соль, чтобы сделать блюда более вкусными, но эти ингредиенты не обязательно являются тем, что они рекламируют в меню. Поскольку вы уже позаботились о том, чтобы выбрать здорово звучащее блюдо, сделайте дополнительный шаг и спросите своего официанта, есть ли в вашем блюде сливки или масло.

Вы игнорируете натрий

В вашей любимой смеси специй всего 150 калорий, но проверяли ли вы, сколько натрия прячется в упаковке? Слишком часто те, кто не испытывает проблем со здоровьем, не обращают внимания на эту часть пищевой этикетки.

Вы употребляете газированные напитки

BPA, синтетический эстроген, используется для смягчения пластика, которым выстилается банка; круга содержит карамельный краситель, который, как было показано, вызывает рак у людей; и газированные напитки со вкусом цитрусовых содержат BVO, антипирен, используемый в ракетном топливе, который может снизить фертильность и оказывать негативное влияние на гормоны щитовидной железы. Почти все популярные газированные напитки содержат аспартам, искусственный подсластитель, который повышает уровень глюкозы, перегружая печень и превращая избыток в жир.

