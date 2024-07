Топ-10 секретов ходьбы, которые помогут вам успешно тренироваться

Ходьба – это не просто отличный способ улучшить кровообращение, чувствовать себя лучше и сжигать несколько дополнительных калорий каждый день. Этот вид активности приносит ряд преимуществ вашему телу.

Лучшие тренеры и эксперты по ходьбе раскрыли секреты успешных тренировок, пишет Eat This Not That.

Интервальная ходьба

Один из способов сохранить прогулки свежими и сжечь гораздо больше жира в процессе – это включить интервальные прогулки в свой распорядок дня. Интервальная ходьба – это форма высокоинтенсивной интервальной тренировки, которая требует от вас варьировать темп ваших прогулок, выполняя более короткие серии действительно интенсивной ходьбы.

Скандинавская ходьба

Скандинавская ходьба, основанная финскими лыжниками, желающими оставаться в форме в межсезонье, является более интенсивной версией ходьбы, во время которой человек использует специально разработанные палки для продвижения. Люди, занимающиеся скандинавской ходьбой, скажут вам, что это лучшая тренировка — и веселее, поскольку она погружает вас в природу.

Идеальный уровень пульса

Если вы занимаетесь интервальной ходьбой или любой формой фитнес-ходьбы, во время которой вы ускоряете свой темп, очень важно повысить частоту сердечных сокращений до оптимальной зоны, чтобы максимизировать прирост физической формы. "Интервальная ходьба обеспечит лучшее сжигание калорий, чем регулярная или обычная ходьба, поскольку она повысит частоту сердечных сокращений до нужной зоны", - говорит Тимоти Лайман, CPT, NASM-PES, директор обучающих программ Fleet Feet.

Рукинг

Одной тактикой, которая используется реже, для увеличения интенсивности прогулок является ношение тяжелого рюкзака, иначе известного как "рукинг". "Это основано на упражнениях военных в марше с нагрузкой, и это отличный способ сделать ходьбу более сложной, когда она слишком легкая, — говорит Джош Шлоттман, CSCS. — Вы можете начать с того, что просто положите в рюкзак легкий вес, и будете постепенно нарастать Вы всегда можете взять мешок, который выдержит больший вес".

Выбрать правильную музыку и подкасты

Один из способов сделать ваши прогулки более свежими и менее скучными — добавить музыку или подкасты. Но главное убедиться, что это правильные песни или скорость подкастов, чтобы вы дразнили себя, чтобы ходить быстрее.

Время ходьбы

Записывайте время ходьбы по одним и тем же маршрутам и старайтесь превзойти его.

Добавьте силовые тренировки

Также подумайте о добавлении силовых тренировок. По словам Гаррета Сикета, CSCS, аэробные упражнения лучше для похудения, чем силовые, но в сочетании вы потеряете еще больше.

"Тест на разговор"

Эксперты советуют использовать "тест на разговор", чтобы убедиться, что вы ходите достаточно быстро: "Идите с такой интенсивностью, что вам трудно завершить больше двух предложений, не переведя дыхания".

Совершите прогулки как можно интереснее

"Ни одна программа ходьбы не будет успешной, если вы не будете ее соблюдать, и лучший способ придерживаться программы ходьбы – это сделать ее веселой", – говорит Жанетт ДеПати, эксперт по ходьбе.

Утренние и вечерние прогулки

"Я рекомендую утренние и вечерние прогулки, в идеале, когда солнце восходит и незадолго до заката", – советует тренер по здоровью и фитнесу Чад Уолдинг, DPT, соучредитель NativePath. Вам было бы целесообразно планировать их ровно дважды в день.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как извлечь пользу от обычной ходьбы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.