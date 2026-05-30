Топ-10 вопросов о том, как эффективно и быстро пользоваться медуслугами

Сегодня мы можем пользоваться электронным кабинетом ЕСОЗ в своем телефоне. Специалисты говорят, что впоследствии он станет полноценным инструментом для управления собственным здоровьем с доступом к медицинской истории. Это шаг к тому, чтобы базовые медицинские процедуры не отнимали у нас полдня. Не надо отпрашиваться с работы, ехать через город и ждать в коридоре – достаточно зайти в приложение в телефоне.

Видео дня

Особенно это актуально для тех пациентов, кто хочет сменить семейного врача, найти узкого профессионального специалиста, желает тратить минимум времени на подготовку к визиту к врачу, стремится контролировать здоровье ребенка дистанционно, переехал в новый город и стремится найти медицинских специалистов рядом со своим домом. На 10 вопросов о тонкостях использования электронного кабинета отвечает Иван Були, директор по развитию Медицинской платформы Health24.

В чем преимущества е-кабинета как такового?

Главное преимущество в том, что вы можете видеть полную и объективную картину медицинских услуг и конкретных врачей. Вы можете выбирать как семейного врача, так и узких специалистов – видеть их рейтинги, читать и оставлять отзывы. Электронный кабинет – это современный инструмент доступен в любом уголке мира 24/7 для управления собственными медицинскими данными.

Весомое преимущество экономия времени – вам больше не нужно стоять в очередях у кабинета врача, отпрашиваться с работы (записаться к врачу можно в удобное для вас время и день недели). Кроме этого, в Health24 можно записаться на прием онлайн без звонков в регистратуру, а также воспользоваться удобным поиском врача по специальности, заведению или локацией или другими фильтрами.

Нет необходимости обращаться в медучреждение для уточнения или изменения данных. Можно самостоятельно без похода в больницу: просмотреть действующую декларацию с врачом, обновить персональные данные, сменить семейного врача, видеть результаты анализов и исследований, электронные направления, сохранять рецепты от врача, ведь в приложении доступна полноценная медицинская карта пациента. Вся информация собрана в одном месте и доступна в удобном формате, что позволяет быстро найти нужные медицинские данные.

Как на практике он-лайн разорвать декларацию со старым семейным врачом?

В приложении нужно найти раздел "Медицинская карта" и перейти в раздел "Управление декларацией". Нажать клавишу "разорвать декларацию" и пройти верификацию в Дії, подписать ключом. Далее расторгнуть декларацию, выбрав соответствующие опции.

Когда нужно просто авторизуйтесь в системе, а когда - пройти регистрацию. Чем отличаются эти процедуры?

Регистрация в приложении обязательна для авторизации в личном кабинете пациента (сокращенное название – ЕСОЗ). Вы, как пользователь, сначала проходите регистрацию в приложении, а затем выполняете авторизацию в кабинете пациента. Если вы не зарегистрированы в ЕСОЗ, то может зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения. Как понять, что нужно регистрироваться: у вас нет декларации с семейным врачом и при попытке авторизоваться система сообщает, что данные не найдены. Если вы получали от семейного врача электронный рецепт, направление или больничный хотя бы один раз, то вы уже зарегистрированы в системе.

Учитывая новые возможности, как лучше выбрать семейного врача, на что обратить внимание?

В Health 24 вы легко можете просмотреть профайлы врачей. Первое, на что нужно обратить внимание – это досье врача на платформе, его рейтинг и отзывы других пациентов о нем. Познакомьтесь с этим внимательно и проанализируйте подходит ли вам врач. Второе, на что стоит обратить внимание – это количество заключенных деклараций у врача. Если врач опытный, внимательный и компетентный, то конечно, что он будет пользоваться популярностью. Также обращайте внимание на то, удобно ли вам будет ехать на прием к семейному врачу - выбирайте поближе к себе географически.

Итак, взвесьте все факторы, сравните отзывы о работе врача, оцените рейтинг и стаж работы врача и примите решение.

Для того, чтобы заключить декларацию с новым врачом через приложение Health 24 – в приложении найдите раздел "Медицинская карта", далее – "Управление декларацией" и подписывайте новую декларацию. В этом разделе сразу видно состояние по вашей декларации и врача, с которым вы ее заключили.

Могу ли я управлять кабинетом пациента моего ребенка?

Стоит отметить, что кабинетом может управлять человек, достигший совершеннолетия, то есть 18 лет. Если вы мама или папа и указаны законным представителем ребенка, то вы также можете легко управлять кабинетом ребенка.

Если ваш ребенок является подростком от 14 до 18 лет и у него есть собственная электронная подпись, и он сам зарегистрировался в кабинете и заключит декларацию с семейным врачом, то будет управлять записью к врачам самостоятельно. Вы будете иметь доступ к его кабинету и его медицинским данным исключительно, если у вас есть привязка вашего персонального профайла к его кабинету.

Могу ли я создать е-кабинет для своих пожилых родителей и помогать им с выбором и записью к врачу он-лайн?

Да, это очень удобно. Нужно привязать персональные карточки родителей к своему профайлу и после этого управлять в кабинете всеми функциями

Что делать если у выбранного нового семейного врача нет мест?

Каждый врач может заключить определенное количество деклараций. Если место еще есть, то будет указано врач принимает декларации и вы сможете заключить с ним новую так же.

Подавайте декларацию врачу без походов в медучреждение. Однако перед подтверждением все же советую познакомиться с врачом и учреждением, чтобы формат сотрудничества был для вас комфортным.

Если у врача есть свободные места для деклараций, он не сможет отклонить поданную пациентом декларацию – она автоматически отобразится в его МИС. Если лимит деклараций исчерпан, врач сможет отклонить запрос. В таком случае декларация вступит в силу только после подтверждения со стороны врача. Пациент сможет видеть лимит деклараций врача и информацию о количестве свободных мест.

При этом пациенты, как и раньше, смогут подавать декларации непосредственно во время приема у врача. Важно: врач, как и раньше, не может самостоятельно расторгнуть декларацию.

Можно ли будет сохранять результаты анализов и рецепты от врача?

Да, они автоматически сохраняются в вашей электронной медицинской карте. Кроме функций электронного кабинета, в приложении вам доступна медицинская карта пациента. В приложении вы можете просматривать всю историю обращений к врачам, электронные направления, рецепты лечения, результаты анализов и диагностических обследований и другую информацию.

Что конкретно делать, если что-то пошло не так или я не могу разобраться?

Нужно обратиться в живую техническую поддержку Медицинской платформы Health24. Это можно сделать несколькими способами: позвонить на номер 0800 75 68 56 и получить консультацию от наших специалистов или написать в службу поддержку сообщение. В мобильном приложении откройте вкладку "Другое", выберите "Обращение в поддержку" и опишите свой вопрос. Чтобы ускорить обработку запроса, рекомендуется прикрепить скриншот или короткое видео, где видно этап, на котором возникла проблема.

Будут ли услуги платформы Health24 платными для пациента?

Доступ к собственному кабинету и услуги приложения платформы Health24 являются бесплатными