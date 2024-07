Топ-5 лучших упражнений с резиновой петлей во время путешествия

Путешествие – не лучшее время для тренировок, считают некоторые туристы. Но, на самом деле, если у вас есть большое желание поддерживать свое тело в форме даже во время путешествия, это вполне реально.

Эксперты собрали несколько лучших упражнений с резиновой петлей, которые можно выполнять во время путешествия этим летом и вне его, пишет Eat This Not That.

Планка с постукиванием

Это движение напряжет каждую мышцу вашего тела. Чтобы настроиться, положите ремешок на ноги и выйдите на доску. Убедитесь, что ваши руки находятся под плечами, стопы на ширине бедер, пятки отведены назад, бедра находятся на одной линии с плечами, а живот втянут. Постучайте правым коленом по правому локтю, найдя сопротивление на полосе, а затем медленно поверните его в исходное положение. Проделайте то же самое на левой ноге, продолжая чередовать ноги.

Дельтовидный пресс над головой

Это упражнение с петлей тренирует ваши руки. Наденьте ленту вокруг рук ладонями наружу и поставьте руки в положение стойки ворот. Вытяните руки над головой с прямыми руками. Ваши руки должны быть чуть-чуть перед лицом, затем опустите их в исходное положение.

Боковые подъемы ног

Хотя это движение творит чудеса с вашими ягодицами и наружной частью бедер, оно также заставит вас задействовать и стабилизировать ваше ядро. Войдите в свою ленту и поднимите ее выше колен. Слегка согните левое колено и подведите руки к центру сердца. Вытяните правую ногу в сторону и направьте носок. Удерживая бедра прямоугольными вперед, поднимайте и опускайте ногу, используя опору на ленту на пути вверх и активируя внутреннюю часть бедра. Держите туловище неподвижно, чтобы не наклоняться в левую сторону. Повторите с другой стороны.

Пожарный гидрант

Это хорошее упражнение для вашей задней части и косых мышц. Держа ленту над коленями, опуститесь на стол, руки под плечами, колени под бедрами, слегка согните локти и живот. Согните правую стопу и поднимите ногу в сторону, поднимая правое колено до высоты бедра. Задержитесь на секунду и медленно отпустите, используя сопротивление ленты. Делая это, потяните свой вес в правую руку, чтобы не погрузиться в левое бедро. Обязательно повторите с левой стороны.

Велосипед

ежа на спине с лентой вокруг ног, заведите руки за голову, широко расставив локти. Начните с ног в положении столешницы, коленки над бедрами, а стопы на одной линии с коленями. Подтяните левый локоть к правому колену, когда вы поднимаете левую лопатку от пола, и выпрямите левую ногу как можно лучше с помощью ленты. Теперь перейдите на другую сторону, соединив правый локоть с левым коленом. Продолжайте чередовать ноги.

