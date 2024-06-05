Топ-5 причин включить крыжовник в свой рацион

Крыжовник - один из немногих фруктов, у которого одинаковое количество поклонников и ненавистников. Эксперты в области здравоохранения и любители фитнеса любят крыжовник за его огромное количество пользы, тогда как большинству трудно есть его из-за его кислого вкуса.

Нравится вам это или нет, но крыжовник богат питательными веществами и витаминами, которые могут защитить вас от многих заболеваний, пишет OBOZ.UA.

Помогает снизить общий уровень холестерина

Диета, богатая крыжовником, имеет несколько преимуществ для сердца. Крыжовник богат антиоксидантами, которые предотвращают окисление плохого холестерина ЛПНП, таким образом снижая риск сердечных заболеваний.

Крыжовник также содержит флаванолы, антоцианы, фитонутриенты, которые помогают снизить высокое кровяное давление и улучшают общую работу кровеносных сосудов.

Съедайте одну-две ягоды крыжовника каждый день для здорового сердца!

Содержит лимонную кислоту, уменьшает влияние высокого уровня железа.

Высокий уровень железа может ускорить действие свободных радикалов — молекул, оказывающих вредное влияние на клетки.

Клетки мозга обладают высоким содержанием железа и более уязвимы к повреждениям; действие свободных радикалов может привести к дегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера.

В крыжовнике много лимонной кислоты, которая блокирует накопление железа, поэтому при регулярном потреблении снижается риск заболеваний мозга.

Помогает снизить уровень сахара в крови и предотвращает скачки этого показателя.

Крыжовник содержит много клетчатки, которая замедляет всасывание сахара в крови, предотвращая скачкам уровня сахара в крови.

Исследования также подтверждают, что экстракт крыжовника связывается со специальными ферментами в тонком кишечнике и препятствует перемещению сахара из кишечника в кровь.

Он также содержит хлорогеновую кислоту, помогающую снизить уровень сахара в крови после крахмалистой пищи.

Фитонутриенты и антиоксиданты, обладающие противораковым действием.

Фитонутриенты и антиоксиданты, присутствующие в крыжовнике, связаны со снижением риска некоторых видов рака.

Крыжовник содержит фолиевую кислоту и фенольные соединения, которые, как считают, уменьшают и устраняют повреждения, вызванные окислительным стрессом, который может привести к раку. Исследования на животных доказывают, что антоцианы, присутствующие в крыжовнике, снижают риск развития рака толстой кишки, поджелудочной железы и молочной железы.

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