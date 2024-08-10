Топ-5 эффективных упражнений для корпуса и четко очерченного пресса
Для достижения хорошо очерченного пресса и четких косых мышц вам нужно больше, чем просто классические приседания. Чтобы получить мощный мышечный пресс вам следует тренировать не только прямые мышцы живота, но и косые и поперечные мышцы живота.
Тренировка этих групп мышц создает многослойный мышечный вид, который привлекает внимание. Кроме того, крепкий кор обеспечивает стабильность и безопасность нижней части спины. Издание eatthis.com подготовило пять лучших упражнений для развития мышечного пресса.
Пять лучших упражнений для корпуса
Твист
Твист – отличное упражнение для развития косых мышц. Вы можете выполнять ее с гирей или без веса, в зависимости от вашего уровня подготовки. Важно держать торс задействованным на протяжении всей тренировки.
- Сядьте на пол, согнув колени, стопы на полу.
- Слегка отклонитесь назад и поднимите ноги от пола, держа колени изогнутыми.
- Держите вес перед собой и вращайте туловище влево, опуская вес в пол.
- Повернитесь в центр, затем вращайтесь вправо, постукивая руками или весом по земле.
Дровосек
Дровосек имитирует движения рубки дров и развивает косые мышцы, пресс и общие мышцы туловища. Мяч является отличным выбором для этого упражнения.
- Начните стоя, держа вес или мяч обеими руками.
- Опустите вес до правого бедра.
- Поворачивая туловище слева, переносите вес вверх и поперек тела, словно рубите дрова.
- Медленно опустите вес обратно в исходное положение.
- Повторяйтесь с обеих сторон.
Велосипедные кранчи
Велосипедные кранчи добавляют компонент вращения к стандартным приседаниям, активируя косые мышцы. Сосредоточьтесь на контроле и вовлечении торса, избегайте быстрых повторений.
- Лягте на землю, согните колени, стопы на полу.
- Положите руки за голову, локти разведите наружу.
- Поднимите лопатки от земли, втянув живот.
- Поверните туловище, чтобы правый локоть приблизился к левому колену, вытянув правую ногу.
- Чередуйте, притягивая левый локоть к правому колену.
Выпад с вращением
Это упражнение совмещает функциональные движения нижней части тела с активацией косых мускул.
- Держите мяч, шагайте вперед в выпад.
- Опускаясь, поворачивайте туловище и мяч в сторону передней ноги.
- Медленно возвращайтесь назад.
- Повторяйтесь с обеих сторон.
Вращение боковой планки
Вращение боковой планки – удивительное упражнение, которое изменяет угол тяжести, чтобы активировать мышечные волокна по-новому.
- Лягте на левую сторону, левый локоть под плечом, ноги вместе.
- Поднимите бедра, удерживая боковую планку.
- Поднимите верхнюю руку к потолку.
- Медленно поворачивайтесь назад, касаясь пола верхней рукой.
- Повторяйте с одной стороны, затем смените стороны.
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