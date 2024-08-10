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Топ-5 эффективных упражнений для корпуса и четко очерченного пресса

Руслана Стрелец
Новости медицины
2 минуты
270
Топ-5 эффективных упражнений для корпуса и четко очерченного пресса

Для достижения хорошо очерченного пресса и четких косых мышц вам нужно больше, чем просто классические приседания. Чтобы получить мощный мышечный пресс вам следует тренировать не только прямые мышцы живота, но и косые и поперечные мышцы живота.

Тренировка этих групп мышц создает многослойный мышечный вид, который привлекает внимание. Кроме того, крепкий кор обеспечивает стабильность и безопасность нижней части спины. Издание eatthis.com подготовило пять лучших упражнений для развития мышечного пресса.

Пять лучших упражнений для корпуса

Топ-5 эффективных упражнений для корпуса и четко очерченного пресса

Твист

Твист – отличное упражнение для развития косых мышц. Вы можете выполнять ее с гирей или без веса, в зависимости от вашего уровня подготовки. Важно держать торс задействованным на протяжении всей тренировки.

  • Сядьте на пол, согнув колени, стопы на полу.
  • Слегка отклонитесь назад и поднимите ноги от пола, держа колени изогнутыми.
  • Держите вес перед собой и вращайте туловище влево, опуская вес в пол.
  • Повернитесь в центр, затем вращайтесь вправо, постукивая руками или весом по земле.

Дровосек

Дровосек имитирует движения рубки дров и развивает косые мышцы, пресс и общие мышцы туловища. Мяч является отличным выбором для этого упражнения.

  • Начните стоя, держа вес или мяч обеими руками.
  • Опустите вес до правого бедра.
  • Поворачивая туловище слева, переносите вес вверх и поперек тела, словно рубите дрова.
  • Медленно опустите вес обратно в исходное положение.
  • Повторяйтесь с обеих сторон.
Топ-5 эффективных упражнений для корпуса и четко очерченного пресса

Велосипедные кранчи

Велосипедные кранчи добавляют компонент вращения к стандартным приседаниям, активируя косые мышцы. Сосредоточьтесь на контроле и вовлечении торса, избегайте быстрых повторений.

  • Лягте на землю, согните колени, стопы на полу.
  • Положите руки за голову, локти разведите наружу.
  • Поднимите лопатки от земли, втянув живот.
  • Поверните туловище, чтобы правый локоть приблизился к левому колену, вытянув правую ногу.
  • Чередуйте, притягивая левый локоть к правому колену.
Топ-5 эффективных упражнений для корпуса и четко очерченного пресса

Выпад с вращением

Это упражнение совмещает функциональные движения нижней части тела с активацией косых мускул.

  • Держите мяч, шагайте вперед в выпад.
  • Опускаясь, поворачивайте туловище и мяч в сторону передней ноги.
  • Медленно возвращайтесь назад.
  • Повторяйтесь с обеих сторон.
Топ-5 эффективных упражнений для корпуса и четко очерченного пресса

Вращение боковой планки

Вращение боковой планки – удивительное упражнение, которое изменяет угол тяжести, чтобы активировать мышечные волокна по-новому.

  • Лягте на левую сторону, левый локоть под плечом, ноги вместе.
  • Поднимите бедра, удерживая боковую планку.
  • Поднимите верхнюю руку к потолку.
  • Медленно поворачивайтесь назад, касаясь пола верхней рукой.
  • Повторяйте с одной стороны, затем смените стороны.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская