Топ-5 эффективных упражнений для корпуса и четко очерченного пресса

Для достижения хорошо очерченного пресса и четких косых мышц вам нужно больше, чем просто классические приседания. Чтобы получить мощный мышечный пресс вам следует тренировать не только прямые мышцы живота, но и косые и поперечные мышцы живота.

Тренировка этих групп мышц создает многослойный мышечный вид, который привлекает внимание. Кроме того, крепкий кор обеспечивает стабильность и безопасность нижней части спины. Издание eatthis.com подготовило пять лучших упражнений для развития мышечного пресса.

Пять лучших упражнений для корпуса

Твист

Твист – отличное упражнение для развития косых мышц. Вы можете выполнять ее с гирей или без веса, в зависимости от вашего уровня подготовки. Важно держать торс задействованным на протяжении всей тренировки.

Сядьте на пол, согнув колени, стопы на полу.

Слегка отклонитесь назад и поднимите ноги от пола, держа колени изогнутыми.

Держите вес перед собой и вращайте туловище влево, опуская вес в пол.

Повернитесь в центр, затем вращайтесь вправо, постукивая руками или весом по земле.

Дровосек

Дровосек имитирует движения рубки дров и развивает косые мышцы, пресс и общие мышцы туловища. Мяч является отличным выбором для этого упражнения.

Начните стоя, держа вес или мяч обеими руками.

Опустите вес до правого бедра.

Поворачивая туловище слева, переносите вес вверх и поперек тела, словно рубите дрова.

Медленно опустите вес обратно в исходное положение.

Повторяйтесь с обеих сторон.

Велосипедные кранчи

Велосипедные кранчи добавляют компонент вращения к стандартным приседаниям, активируя косые мышцы. Сосредоточьтесь на контроле и вовлечении торса, избегайте быстрых повторений.

Лягте на землю, согните колени, стопы на полу.

Положите руки за голову, локти разведите наружу.

Поднимите лопатки от земли, втянув живот.

Поверните туловище, чтобы правый локоть приблизился к левому колену, вытянув правую ногу.

Чередуйте, притягивая левый локоть к правому колену.

Выпад с вращением

Это упражнение совмещает функциональные движения нижней части тела с активацией косых мускул.

Держите мяч, шагайте вперед в выпад.

Опускаясь, поворачивайте туловище и мяч в сторону передней ноги.

Медленно возвращайтесь назад.

Повторяйтесь с обеих сторон.

Вращение боковой планки

Вращение боковой планки – удивительное упражнение, которое изменяет угол тяжести, чтобы активировать мышечные волокна по-новому.

Лягте на левую сторону, левый локоть под плечом, ноги вместе.

Поднимите бедра, удерживая боковую планку.

Поднимите верхнюю руку к потолку.

Медленно поворачивайтесь назад, касаясь пола верхней рукой.

Повторяйте с одной стороны, затем смените стороны.

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