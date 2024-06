Топ-6 уловок, которые помогут вам похудеть без особых усилий

Правильное питание и порядок дня могут значительно облегчить ваше стремление похудеть и улучшить ваш результат.

В Eat This Not That составили список лучших советов, подсказок и приемов, как сократить калории, подавить тягу к вредной пище, сжигать больше жира и питаться здоровее каждый день.

Начинайте каждый прием пищи с салата

"Сначала ешьте овощи. Они вас насыщают, а не истощают", – говорит диетолог Мариса Мур, RDN, Marisa Moore Nutrition. "Я считаю, что когда люди сосредотачиваются на потреблении большего количества овощей, они, естественно, едят меньше калорийных продуктов и могут легче похудеть".

Мотивируйте себя, выставляя селфи

Добавьте мотивации для похудения, опубликовав селфи в Интернете. Исследование, проведенное учеными из Американского университета, наблюдавших за двумя группами поддержки диет, показало, что люди, регулярно делившиеся своими диетами в Интернете, с большей вероятностью оставались мотивированными, чем участники, не делившиеся фотографиями или обновлениями своих усилий.

Ешьте яблоки перед едой

Прежде чем сесть обедать, съешьте яблоко на закуску. Пищевые волокна в кожуре яблок замедляют пищеварение, помогают чувствовать себя более ситными после того, как вы съели одно яблоко, и утоляют голод. Большое Гарвардское исследование, которое в течение 24 лет наблюдало за 133 468 мужчинами и женщинами, показало, что люди, которые ели много яблок и груш, меньше всего набирали вес со временем.

Худейте вместе с партнером

Исследователи наблюдали за 128 парами с лишним весом или ожирением, которые жили вместе, назначая одному члену каждой пары активную программу похудения с полным доступом, тогда как другому партнеру давали только основную информацию о диете. Через шесть месяцев исследователи установили, что не только придерживавшийся официальной программы партнер сбросил килограммы, но и неактивный мужчина. У исследователей нет научного объяснения этого результата, но они предполагают, что изменение поведения близкого человека может повлиять на его или его партнера.

Соблюдайте режим сна

Исследователи из Японии обнаружили, что соблюдение постоянного спящего режима имеет решающее значение для контроля веса. Многие исследования показали, что спать менее 7 часов в сутки замедляет метаболизм и повышает тягу к углеводам.

Празднуйте маленькие победы

Часто весы могут этого не показывать, но вы делаете огромный прогресс в своей программе "Похудеть – стать здоровее". Итак, ищите другие формы подтверждения, которые называются "немасштабными победами", чтобы поддерживать вашу мотивацию.

