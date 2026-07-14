Тошнота в дороге больше не помешает: врач поделилась самым эффективным способом борьбы с укачиванием

Укачивание знакомо многим людям и может испортить даже короткую поездку. Тошнота, головокружение и слабость возникают из-за особенностей работы органов равновесия и мозга во время движения.

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В то же время существуют простые способы, которые помогают облегчить эти симптомы без применения лекарств. Врач Пунам Десаи объяснила express.co, почему возникает укачивание и какие методы считаются наиболее эффективными для улучшения самочувствия в дороге.

По словам врача, самым эффективным способом борьбы с укачиванием является контролируемое дыхание. Она подчеркнула, что причина этого состояния заключается в том, что мозг получает противоречивую информацию от органов чувств.

"В любой момент времени ваш мозг пытается определить, где находится ваше тело в пространстве. Это работает так: мозг получает сигналы и собирает информацию от ваших глаз и внутреннего уха (центра равновесия), и он объединяет все это воедино, и обычно все эти сигналы согласуются друг с другом, поэтому ваш мозг знает, как движется ваше тело", – говорит врач.

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Проблема возникает тогда, когда эти сигналы перестают совпадать. Например, глаза сообщают мозгу, что человек сидит неподвижно, в то время как внутреннее ухо ощущает каждый поворот, ускорение или неровность дороги. Именно это несоответствие и провоцирует появление тошноты.

Врач также отметила, что некоторые люди более подвержены укачиванию.

"Некоторые люди просто более подвержены этому. Это может передаваться по наследству, чаще встречается у детей, поскольку их центры равновесия еще развиваются, а также чаще встречается у беременных или у людей во время менструации", – добавляет она.

Как облегчить укачивание?

По словам врача, контроль дыхания – один из самых эффективных способов уменьшить тошноту. Спокойное и ровное дыхание помогает снизить уровень стресса, замедлить сердцебиение, ослабить напряжение и уменьшить физиологическую реакцию организма, которая усиливает неприятные ощущения.

Кроме того, эта техника может быть полезна людям, которые во время поездок испытывают не только тошноту, но и тревогу. Она способствует расслаблению и помогает организму быстрее успокоиться.

Специалист также подчеркнула, что важную роль играет место, которое человек занимает в транспорте.

"Это действительно имеет значение, и цель заключается в том, чтобы сидеть там, где меньше всего движений, и вы можете видеть, что происходит впереди", – подчеркивает она.

Врач рекомендует:

в автомобиле садиться на переднее пассажирское сиденье;

в автобусе или туристическом автобусе выбирать места ближе к передней части салона у окна;

в поезде сидеть лицом в направлении движения;

в самолете, если есть возможность, выбирать места у крыла рядом с окном;

на судне располагаться ближе к середине корабля, желательно на верхней палубе.

По мнению врача, наилучший результат даёт сочетание правильного расположения в транспорте с другими методами профилактики, в частности дыхательными упражнениями. При необходимости также можно воспользоваться безрецептурными препаратами или специальными браслетами от укачивания.

Чего лучше не делать перед поездкой?

Пунам советует людям, которые часто страдают от укачивания, избегать факторов, способных ухудшить самочувствие. В частности, не стоит много есть непосредственно перед поездкой. Также желательно меньше пользоваться смартфонами, планшетами и другими электронными устройствами во время движения.

Для тех, кому всё же необходимо смотреть в экран во время поездки, на некоторых смартфонах доступна функция специальных возможностей, которая синхронизирует визуальные подсказки на дисплее с движением транспортного средства. Это помогает мозгу лучше согласовывать информацию, которую человек видит и ощущает, что может снизить проявления укачивания.

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