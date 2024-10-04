Тренировка без результата: какие упражнения не способствуют эффективной потере веса

Мечта об идеальном прессе, подтянутых мышцах рук и стройные ноги есть у многих. Однако каждый достигает этих результатов разными методами.

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Хотя любые физические упражнения будут полезны сидячего образа жизни, не все виды тренировок одинаково эффективны, особенно когда речь идет о сжигании жира. Некоторые упражнения могут подарить вам желаемые изменения уже через несколько месяцев, тогда как другие процедуры могут потребовать лет регулярных занятий, чтобы стать результативными, отмечает eatthis.com.

Специалисты в сфере фитнеса рассказывают, какие упражнения менее результативны для похудения. Ниже приведены их советы, что следует оставить в своем тренировочном плане, а что можно заменить для лучших результатов.

Барре

Занятия барре часто обещают сформировать подтянутое тело без избытка объема, однако реальность может разочаровать только боль в шее и уменьшенное содержание кошелька. Как отмечает британский фитнес-тренер Дэн Робертс: "Хотя барре может оказаться полезным для улучшения осанки и взаимосвязи между телом и умом, его эффективность в сжигании жира преувеличена. Занятия не ускоряют сердцебиение и не привлекают достаточно большие мышечные группы, чтобы существенно изменить тело".

Однако, если вы поклонник барре, Робертс советует добавить в свой тренировочный план силовые упражнения и кардио. Это поможет ускорить обмен веществ, сбалансировать тренировки и активизировать большие мышечные группы, что является ключевым в борьбе с избыточным жиром.

Кардио-танцевальные занятия

Занятия кардио танцами, такими как зумба или 305 Fitness, могут быть очень веселыми. Они улучшают настроение, равновесие и работу сердечно-сосудистой системы. Однако для потери жира их эффективность ограничена, отмечает фитнес-эксперт Джей Кардиелло.

Для достижения лучших результатов Кардиэлло рекомендует добавлять силовые упражнения каждые две недели: "Силовые тренировки стимулируют метаболизм даже после завершения занятия, что делает их важным элементом в любой программе потери жира. Важным фактором является также правильное питание".

Йога и пилатес

Йога и пилатес известны многочисленными преимуществами для здоровья, такими как улучшение работы мозга, укрепление иммунитета и релаксация. Однако, когда речь идет о сжигании жира, эти практики не являются наиболее эффективными. "Чтобы ускорить процесс потери жира, следует сосредоточиться на силовых упражнениях с привлечением крупных мышечных групп, совмещая их с кардио", – отмечает Робертс. Йога и пилатес сами по себе не включают упражнений, стимулирующих значительную потерю жира.

Однако, если вы любите эти занятия и не хотите их покидать, Робертс рекомендует комбинировать их с кардио и силовыми упражнениями, а также придерживаться правильного питания для лучших результатов.

Упражнения для живота

Классические скручивания и подъемы туловища не снабдят вас идеальным прессом. "Я не рекомендую делать упражнения, которые сосредоточены исключительно на печати. Вместо этого делайте упражнения, которые задействуют все тело и уменьшают общий процент жира", – отмечает Кардиелло.

Для достижения лучших результатов попробуйте упражнения с использованием медицинских мячей, подтягивания или приседания, а также включите в программу комплекс для пресса.

Эллиптический тренажер

Эллиптический тренажер является хорошим выбором для тренировки с низкой нагрузкой на суставы, однако, как объясняет Кардиэлло, этот вид упражнений не повышает частоту сердечных сокращений настолько, чтобы эффективно сжигать жир.

Лучше обратить внимание на высокоинтенсивные кардиотренировки, такие как интервальный бег, спиннинг или ВIIT. Если вы не хотите полностью отказываться от эллиптического тренажера, добавьте в свой план силовые тренировки и сбалансированное питание, чтобы добиться более эффективных результатов. Не забывайте включать в свой рацион полезные для сжигания жира фрукты.

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